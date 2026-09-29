Der geleakte Prospekt von Anthropic zeigt das ganze Ausmaß der KI-Blase mitsamt der Tatsache, dass das alles mathematisch nicht funktionieren kann! Anthropic macht pro Dollar Umsatz fast zwei Dollar Verlust, hat nun einen Umsatz von vier Milliarden Dollar, will aber alleine im nächsten Jahr (also 2027) 518 Milliarden Dollar investieren, also mehr als das Hundertfache des Umsatzes! So so. Unterdessen schießen die Preise für Kreditausfallversicherungen weiter in die Höhe (vor allem bei Oracle), während gleichzeitig die Zinsen stark gestiegen sind und damit Kredite immer mehr verteuern. Selten war eine Blase so leicht erkennbar wie die KI-Investitions-Blase! Und es gibt Krach in der Fake News-Industrie von Trump: der US-Präsident weist scharf einen Bericht von Axios zurück und bezeichnet ihn als .. Fake News! Dabei war Axios der willige Gehilfe in der Streuung von Fake News über den Iran..

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Das Video "Anthropic-Schock: Zahlen zeigen wie absurd die KI-Blase ist! " sehen Sie hier..