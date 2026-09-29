ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Adidas auf 187 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Adidas-Ziel auf 187 Euro, Buy bleibt
- Schätzungen sinken wegen des komplexen Umfelds
- 2027 kommen viele neue Produkte, Marke bleibt stark
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 146,9 auf Tradegate (29. September 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +27,17 %/+56,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 187 Euro
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Heute wird gesoffen, daher steigt erst die Aktie, dann der Pegel! Happy Friday
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Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.