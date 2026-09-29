Europaweite Razzia wegen Millionenbetrugs mit Mogel-Handys
Für Sie zusammengefasst
- Europaweite Großrazzia wegen Handy-Betrugsverdachts
- 160 Durchsuchungen in 19 Ländern, auch in Deutschland
- EU-Schaden durch Betrug: mindestens 300 Millionen Euro
Foto: Siarhei - 356130783
LUXEMBURG/KREFELD (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf millionenfachen Betrug mit online verkauften Handys läuft eine europaweit angelegte Großrazzia mit rund 160 Durchsuchungen in 19 Ländern, darunter Deutschland. Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU entstand schätzungsweise ein Schaden von mindestens 300 Millionen Euro, wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Luxemburg mitteilte./vni/DP/stk
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