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    Besonders beachtet!

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    Mensch und Maschine Software Aktie steigt um +1,64 % - 29.09.2026

    Die Mensch und Maschine Software Aktie notiert am 29.09.2026 mit +1,64 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Mensch und Maschine Software Aktie steigt um +1,64 % - 29.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

    Mensch und Maschine Software Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.09.2026

    Die Mensch und Maschine Software Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,64 % auf 34,15 zulegen. Das sind +0,55  mehr als am letzten Handelstag. Die Mensch und Maschine Software Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,88 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 34,15. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl sich die Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,32 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -5,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,99 %. Im Jahr 2026 gab es für Mensch und Maschine Software bisher ein Minus von -26,14 %.

    Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,12 %
    1 Monat -9,99 %
    3 Monate -6,32 %
    1 Jahr -28,74 %
    Stand: 29.09.2026, 10:20 Uhr

    Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

    Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 584,78 Mio. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +2,44 %.

    Mensch und Maschine Software Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Mensch und Maschine Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Mensch und Maschine Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Mensch und Maschine Software

    +1,64 %
    -5,12 %
    -9,99 %
    -6,32 %
    -28,74 %
    -26,70 %
    -49,39 %
    +178,20 %
    +218,59 %
    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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