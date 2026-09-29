PVA TePla Aktie stark gefragt - +6,02 % - 29.09.2026

Die PVA TePla Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,02 % auf 32,03€ zulegen. Das sind +1,82 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der PVA TePla Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,37 % am Vortag folgt heute ein Plus von +6,02 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die PVA TePla Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,76 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -0,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,14 %. Im Jahr 2026 gab es für PVA TePla bisher ein Plus von +32,21 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,30 % 1 Monat -2,14 % 3 Monate -30,76 % 1 Jahr +11,35 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 29.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 686,86 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +3,41 %.

PVA TePla Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.