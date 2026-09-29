DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 205 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage für die Dänen erscheine mau, schrieb John Kim in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 11. November. Das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See könnte die Margen bremsen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 25,75EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 215

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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