DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 205 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage für die Dänen erscheine mau, schrieb John Kim in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 11. November. Das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See könnte die Margen bremsen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 25,75EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 215
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 215
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte