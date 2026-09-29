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    Chartanalyse

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    Carvana-Aktie: Nach rasanter Trendwende nun in der Konsolidierungszone

    Nach einem beispiellosen Absturz auf unter 5 Dollar und anschließender Kursvervielfachung steht Carvana nun an einem charttechnisch sensiblen Punkt: Zwischen Rallye-Erbe und Konsolidierungsdruck entscheidet sich, ob der Online-Gebrauchtwagenhändler seinen Aufwärtstrend behaupten kann.

    Chartanalyse - Carvana-Aktie: Nach rasanter Trendwende nun in der Konsolidierungszone
    Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

    Übergeordnete Entwicklung der Carvana-Aktie

    Aus technischer Sicht hat die Carvana-Aktie in den vergangenen drei Jahren eine extreme Trendwende vollzogen. Ausgehend von Kursen deutlich unter 10 US-Dollar im Herbst 2023 markierte das Papier am 1. November 2023 sein 3-Jahres-Tief bei 4,928 US-Dollar. Von dort startete ein dynamischer Aufwärtstrend, der sich über mehrere Wellen erstreckte und die Notierung bis zum 22. Januar 2026 auf ein 3-Jahres-Hoch von 81,43 US-Dollar führte. Zwischenzeitliche Korrekturphasen, etwa im Frühjahr und Sommer 2025, blieben im Kontext dieses starken Aufwärtstrends bislang lediglich Konsolidierungen innerhalb einer übergeordneten Haussebewegung.

    Aktuelle Situation im Spannungsfeld von Hoch und Tief

    Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 57,09 US-Dollar (Stand 25.09.2026). Damit notiert die Aktie klar über dem 3-Jahres-Tief von 4,928 US-Dollar und hat einen Großteil der langfristigen Erholung behalten, befindet sich aber deutlich unterhalb des im Januar 2026 markierten Hochs bei 81,43 US-Dollar. Charttechnisch bedeutet das: Die Rallye vom Tief ist zwar weiterhin eindrucksvoll, die Aktie befindet sich jedoch derzeit eher im mittleren Bereich ihrer 3-Jahres-Spanne und damit in einer Phase der Konsolidierung nach einer vorangegangenen Übertreibung nach oben.

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    200-Tage-Linie als Trendbarometer

    Die 200-Tage-Linie, abgeleitet aus den Kursen der vergangenen Monate, verläuft aktuell grob im Bereich von rund 59 US-Dollar. Damit tradet die Carvana-Aktie mit ihrem Schlusskurs von 57,09 US-Dollar in etwa 3 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch ist das ein Hinweis darauf, dass der zuvor dominante Aufwärtstrend zuletzt an Dynamik verloren hat und die Aktie in eine Korrektur- beziehungsweise Seitwärtsphase übergegangen ist. Solange sich die Kurse jedoch in der Nähe der 200-Tage-Linie bewegen und diese nicht nachhaltig nach unten durchschlagen, bleibt das mittelfristige Chartbild eher konstruktiv.

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    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chart

    Auf der Unterseite hat sich im Verlauf des Jahres 2026 eine markante Unterstützungszone im Bereich von 50 bis 52 US-Dollar herauskristallisiert, wo die Aktie im März und nochmals im Frühjahr und Frühsommer mehrfach nach oben drehte. Eine weitere Zwischenstütze ergibt sich um 55 US-Dollar, wo in den vergangenen Wochen wiederholt Käufer in den Markt kamen. Auf der Oberseite trifft der Kurs im Bereich von etwa 65 bis 69 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstandscluster, abgeleitet aus mehreren Hochpunkten im April und Mai 2026. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 70-US-Dollar-Marke und anschließend in Richtung des Jahreshochs bei 81,43 US-Dollar wieder freimachen. Dieses Hoch bildet den dominanten langfristigen Widerstand, an dem sich die weitere Trendentwicklung der Carvana-Aktie messen lassen muss.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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