Siemens Aktie steigt um +1,25 % - 29.09.2026

Die Siemens Aktie notiert aktuell bei 283,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,25 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 283,85€, mit einem Plus von +1,25 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,13 % bei Siemens.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +3,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +17,08 % gewonnen.

Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,94 % 1 Monat -3,48 % 3 Monate +4,13 % 1 Jahr +21,55 %

Informationen zur Siemens Aktie

Stand: 29.09.2026, 10:36 Uhr

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 227,04 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Siemens Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Schreibe Deinen Kommentar