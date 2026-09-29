Rheinmetall Aktie heute im Minus (946,50€) - 29.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,36 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Rheinmetall: Nach einem Rückgang von -1,64 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,28 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -6,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -38,13 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,44 % 1 Monat -18,06 % 3 Monate +1,28 % 1 Jahr -51,12 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 10:38 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang unter 1.000 Euro und mögliche weitere Ziele von 800 bis 600 Euro. Skeptiker verweisen auf hohe Bewertung, negativen Free Cashflow, Auftragsrisiken nach dem F126-Wegfall und Sektorkorrektur. Andere halten den Absturz angesichts fortbestehender Aufträge und Analystenprognosen fundamental für überzogen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,44 Mrd. € wert.

Der globale Technologiewettlauf und die fortschreitende Modernisierung der Verteidigungsindustrie haben einen bemerkenswerten Megatrend in Gang gesetzt. Es geht um die ständige Verknappung bei kritischen Rohstoffen wie Silber und Kupfer, deren strategische Bedeutung für die Rüstungsbranche der Zukunft oft massiv unterschätzt […]

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Rheinmetall-Aktie ist unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000,00 € gerutscht und notiert bei 966,30 €. Vom Rekordhoch um 2.000,00 € hat der Rüstungstitel damit rund -52% verloren. Nun trifft der Kurs auf eine entscheidende Unterstützungszone. Hält sie nicht, könnten sowohl das klassische Chartbild als auch das Elliott-Wellen-Szenario erheblich tiefere Notierungen zulassen. Chartanalyse zur […] The post Rheinmetall-Aktie mit -52% – nächstes Ziel 860 €? first appeared on sharedeals.de.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Thales notiert im Minus, mit -0,57 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,34 %. Lockheed Martin verliert -0,29 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,72 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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