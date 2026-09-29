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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie heute im Minus (946,50€) - 29.09.2026

    Kursbewegung von -2,36 % bei Rheinmetall am 29.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie heute im Minus (946,50€) - 29.09.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Rheinmetall Aktie am 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,36 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Rheinmetall: Nach einem Rückgang von -1,64 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,28 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -6,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -38,13 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,44 %
    1 Monat -18,06 %
    3 Monate +1,28 %
    1 Jahr -51,12 %
    Stand: 29.09.2026, 10:38 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang unter 1.000 Euro und mögliche weitere Ziele von 800 bis 600 Euro. Skeptiker verweisen auf hohe Bewertung, negativen Free Cashflow, Auftragsrisiken nach dem F126-Wegfall und Sektorkorrektur. Andere halten den Absturz angesichts fortbestehender Aufträge und Analystenprognosen fundamental für überzogen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,44 Mrd. € wert.

    Silber Korrektur auf 60 USD offensiv nutzen! Kursgewinne bei Fresnillo, SpaceX, Rheinmetall, Silver Hammer und Talisman Metals


    Der globale Technologiewettlauf und die fortschreitende Modernisierung der Verteidigungsindustrie haben einen bemerkenswerten Megatrend in Gang gesetzt. Es geht um die ständige Verknappung bei kritischen Rohstoffen wie Silber und Kupfer, deren strategische Bedeutung für die Rüstungsbranche der Zukunft oft massiv unterschätzt […]

    Newron Pharmaceuticals, Quantum eMotion & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Rheinmetall-Aktie mit -52% – nächstes Ziel 860 €?


    Die Rheinmetall-Aktie ist unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000,00 € gerutscht und notiert bei 966,30 €. Vom Rekordhoch um 2.000,00 € hat der Rüstungstitel damit rund -52% verloren. Nun trifft der Kurs auf eine entscheidende Unterstützungszone. Hält sie nicht, könnten sowohl das klassische Chartbild als auch das Elliott-Wellen-Szenario erheblich tiefere Notierungen zulassen. Chartanalyse zur […] The post Rheinmetall-Aktie mit -52% – nächstes Ziel 860 €? first appeared on sharedeals.de.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Rheinmetall?

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Thales notiert im Minus, mit -0,57 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,34 %. Lockheed Martin verliert -0,29 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,72 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Rheinmetall

    -1,85 %
    -6,50 %
    -18,11 %
    +1,28 %
    -51,12 %
    +284,53 %
    +1.072,81 %
    +1.404,56 %
    +40.966,03 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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