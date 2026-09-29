Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Buy', Ziel 18 Euro

Molok schrieb 11.09.26, 21:51

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T H Y S S E N K R U P P...eine Bilderbuchgeschichte





So isses....nicht nur ein Bilderbuch Chart, auch eine Bilderbuchgeschichte ...



Ich bin ja schon ewig hier investiert und jetzt folgt die Belohnung für diejenigen mit Nerven aus Stahl.



Die Abspaltung von TKSM war bereits für Bestandsbesitzer von Thyssenkrupp und auch für mich von ein voller Erfolg.



Wer bisher durchgehalten hat und nicht die Nerven verloren hat dürfte auch bei der nächsten Abspaltung den nächsten Erfolg verbuchen dürfen.



Thyssenkrupp bewegt sich zur Zeit auf einer Erfolgsspur.



Der Umbau des Konzerns in eine Holding erweist sich wohl als die richtige Strategie.

Das ganze bisherige Dementi mit den bisherigen Problemen wurde förmlich pulverisiert.



Keine Chance mehr für diejenigen mit ihren Stahl oder Pensionsproblemen.





Auch die Stahlsparte findet garantiert ihre Lösung.





Leider nicht so wie bisher erwünscht oder hellseherisch in die Zukunft verbannt.



Nein.. Thyssenkrupp schreibt in seiner Firmengeschichte ein neues Kapitel.



Und das müssen jetzt Altinvestoren

und auch Shorties berücksichtigen und auch wahrscheinlich fürchterlich umdenken.



Thyssenkrupp........ab jetzt eine spannende Geschichte mit vermutlich weiteren Steigerungen.



Für Zweifler... einfach die nächste Abspaltung abwarten ..



Frische Perle am Start...Neue Chancen...

falls der Glaube an Thyssenkrupp warum auch immer 🤔 weiterhin schwach bleiben sollte..na dann mal los ...ran an den Speck..warum sind wir denn sonst hier...nur vom Schreiben verdiene auch ich hier kein Geld..😜

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