ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Buy', Ziel 18 Euro
- Buy bestätigt, Kursziel für Thyssenkrupp: 18 Euro
- Steel Europe gewährte wieder detaillierte Einblicke
- Stahlgeschäft ist größter Kurstreiber der Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Kapitalmarkttag von Steel Europe mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Damit hätten die Essener seit langer Zeit wieder einen detaillierten Einblick in ihr Stahlgeschäft gegeben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Sparte sei im massiven Umbruch. Daraus resultierten immense Impulse über die Protektionsmaßnahmen der europäischen Politik hinaus. Er sieht das Stahlgeschäft daher als größten Kurstreiber für die Thyssenkrupp-Aktie./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 14,61 auf Tradegate (29. September 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -11,26 %/+22,87 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 18 Euro
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Als grobe richtwerte gemäß Grok
Implizierte Bewertung TK Accelis (Klöckner-Multiples angewandt)
|Multiple
|Klöckner-Wert
|Angewandt auf TK Accelis
|Implizierter EV
|EV/Umsatz
|0,25x
|11,4 Mrd. € × 0,25
|ca. 2,85 Mrd. €
|EV/Umsatz (Band)
|0,21–0,30x
|11,4 Mrd. € × 0,21–0,30
|2,4–3,4 Mrd. €
|EV/EBITDA (aktuell)
|ca. 10x
|229 Mio. € × 10
|ca. 2,3 Mrd. €
|EV/EBITDA (konservativ)
|8–9x
|229 Mio. € × 8–9
|1,8–2,1 Mrd. €
|EV/EBITDA (höheres Band)
|12x
|229 Mio. € × 12
|ca. 2,75 Mrd. €
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T H Y S S E N K R U P P...eine Bilderbuchgeschichte
So isses....nicht nur ein Bilderbuch Chart, auch eine Bilderbuchgeschichte ...
Ich bin ja schon ewig hier investiert und jetzt folgt die Belohnung für diejenigen mit Nerven aus Stahl.
Die Abspaltung von TKSM war bereits für Bestandsbesitzer von Thyssenkrupp und auch für mich von ein voller Erfolg.
Wer bisher durchgehalten hat und nicht die Nerven verloren hat dürfte auch bei der nächsten Abspaltung den nächsten Erfolg verbuchen dürfen.
Thyssenkrupp bewegt sich zur Zeit auf einer Erfolgsspur.
Der Umbau des Konzerns in eine Holding erweist sich wohl als die richtige Strategie.
Das ganze bisherige Dementi mit den bisherigen Problemen wurde förmlich pulverisiert.
Keine Chance mehr für diejenigen mit ihren Stahl oder Pensionsproblemen.
Auch die Stahlsparte findet garantiert ihre Lösung.
Leider nicht so wie bisher erwünscht oder hellseherisch in die Zukunft verbannt.
Nein.. Thyssenkrupp schreibt in seiner Firmengeschichte ein neues Kapitel.
Und das müssen jetzt Altinvestoren
und auch Shorties berücksichtigen und auch wahrscheinlich fürchterlich umdenken.
Thyssenkrupp........ab jetzt eine spannende Geschichte mit vermutlich weiteren Steigerungen.
Für Zweifler... einfach die nächste Abspaltung abwarten ..
Frische Perle am Start...Neue Chancen...
falls der Glaube an Thyssenkrupp warum auch immer 🤔 weiterhin schwach bleiben sollte..na dann mal los ...ran an den Speck..warum sind wir denn sonst hier...nur vom Schreiben verdiene auch ich hier kein Geld..😜
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…wenn das gelingt, geht der Kurs hoffentlich noch einmal so richtig durch die Decke 📈