AKTIEN IM FOKUS
KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick
- KI-Aktien ziehen nach schwachem Wochenstart an
- Infineon und Siemens Energy zählen zu Dax-Gewinnern
- Anthropic peilt Rekordwert bei Börsengang an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Werte mit KI-Fantasie haben am Dienstag nach ihrem schwachen Wochenstart wieder angezogen. Die Titel von Infineon und Siemens Energy gehörten in diesem Zuge zu den besten Dax -Werten, während die Anteile von Suss Microtec , Aixtron , Jenoptik , Siltronic und Elmos im MDax noch etwas stärker um bis zu 5 Prozent zulegten.
Neben den generell derzeit börsenbestimmenden Einflüssen durch die Ölpreise und die Anleiherenditen hieß es am Dienstag, der Fokus verlagere sich im Tech-Sektor auf ein KI-Gipfeltreffen im Weißen Haus. Auf dem sollen führende Branchenvertreter der Branche darüber diskutieren, wie der richtige Weg zwischen Innovation und Kontrolle in der Branche aussieht. An diesem Termin sollen neben US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Visionär Elon Musk auch die Chefs des Chipriesen Nvidia oder der KI-Plattform Anthropic teilnehmen.
Anthropic sorgt außerdem für Neuigkeiten in puncto Börsengang, der zuletzt in der Schwebe war. Berichten zufolge strebt das Unternehmen eine Börsenbewertung von über 2 Billionen US-Dollar an, was den bisherigen Rekordhalter SpaceX überbieten würde. Laut der LBBW sind aber besonders die geplanten Ausgaben mit 518 Milliarden US-Dollar "exorbitant" hoch, die Anthropic in den kommenden Jahren in KI-Infrastruktur stecken wolle./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 149 auf Tradegate (29. September 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +47,67 %/+96,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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https://de.investing.com/news/stock-market-news/usverteidigungsauftrag-treibt-navitas-semiconductor-aktie-um-20--in-die-hohe-3680967
Nokia
Nokias Produktionsstätte in Allentown
"Das Werk von Nokia in Allentown ist eines von nur wenigen in den USA, das ATP von photonischen Chips zu optischen Modulen für den Einsatz in KI- und Telekommunikationsinfrastrukturen anbietet.
Durch die Investition erhöht Nokia die Produktionskapazität des Standorts um das „bis zu Zehnfache“ des derzeitigen Niveaus.
https://youtube.com/watch?v=RKL-a2fYxx4?is=KrN3VZeg7yzSR302]
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