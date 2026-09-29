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    AKTIEN IM FOKUS

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    KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Aktien ziehen nach schwachem Wochenstart an
    • Infineon und Siemens Energy zählen zu Dax-Gewinnern
    • Anthropic peilt Rekordwert bei Börsengang an
    AKTIEN IM FOKUS - KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Werte mit KI-Fantasie haben am Dienstag nach ihrem schwachen Wochenstart wieder angezogen. Die Titel von Infineon und Siemens Energy gehörten in diesem Zuge zu den besten Dax -Werten, während die Anteile von Suss Microtec , Aixtron , Jenoptik , Siltronic und Elmos im MDax noch etwas stärker um bis zu 5 Prozent zulegten.

    Neben den generell derzeit börsenbestimmenden Einflüssen durch die Ölpreise und die Anleiherenditen hieß es am Dienstag, der Fokus verlagere sich im Tech-Sektor auf ein KI-Gipfeltreffen im Weißen Haus. Auf dem sollen führende Branchenvertreter der Branche darüber diskutieren, wie der richtige Weg zwischen Innovation und Kontrolle in der Branche aussieht. An diesem Termin sollen neben US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Visionär Elon Musk auch die Chefs des Chipriesen Nvidia oder der KI-Plattform Anthropic teilnehmen.

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    Anthropic sorgt außerdem für Neuigkeiten in puncto Börsengang, der zuletzt in der Schwebe war. Berichten zufolge strebt das Unternehmen eine Börsenbewertung von über 2 Billionen US-Dollar an, was den bisherigen Rekordhalter SpaceX überbieten würde. Laut der LBBW sind aber besonders die geplanten Ausgaben mit 518 Milliarden US-Dollar "exorbitant" hoch, die Anthropic in den kommenden Jahren in KI-Infrastruktur stecken wolle./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 149 auf Tradegate (29. September 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +47,67 %/+96,90 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche Wachstumsimpulse für Aixtron durch Photonik, MicroLEDs, VCSELs und optische Rechenzentrumsverbindungen. Investitionen und Kapazitätsausbauten bei Nokia, Coherent, ams OSRAM und AUO werden als potenzielle Quelle zusätzlicher Nachfrage nach Aixtron-Anlagen gesehen. Konkrete Kursziele, Bewertung oder belastbare Auftragsdaten werden nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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