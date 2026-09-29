JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für dsa dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum bei konstanten Währungen von 6 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 20. Oktober schrieb. Er sieht sich damit leicht unter dem Konsens für den Optikkonzern./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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