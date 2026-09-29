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    Heißer Sommer, hohe Preise

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    weniger Lindt-Schokolade gekauft

    Für Sie zusammengefasst
    • Heiße Sommer und hohe Preise bremsen den Schokokonsum
    • Lindt erwartet nur noch zwei Prozent Umsatzwachstum
    • Preissenkungen und Rabatte sollen Nachfrage beleben
    Heißer Sommer, hohe Preise - weniger Lindt-Schokolade gekauft
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com

    KILCHBERG (dpa-AFX) - Heiße Sommer, hohe Preise: Das schränkt laut Herstellern den Schokoladenkonsum ein. Der Schweizer Konzern Lindt & Sprüngli muss seine Umsatzprognose nach unten anpassen. Statt mit vier bis sechs Prozent Wachstum rechnet er jetzt nur noch mit höchstens zwei Prozent Wachstum, wie das Unternehmen in Kilchberg bei Zürich mitteilt. An der Börse kam das gar nicht gut an. Zuletzt fiel der Kurs um 6,3 Prozent und sackte damit auf ein Jahrestief. Seit dem Jahreshoch ist es um mehr als 35 Prozent nach unten gegangen.

    "Hohe Preissensibilität" nennt Lindt die Tatsache, dass Verbraucher eher verzichten, wenn die Preise hoch sind. Deshalb sei das Auftragsvolumen vor allem in Deutschland, der Schweiz und Österreich unter den Erwartungen geblieben. Zudem habe die extreme Hitze diesen Sommer in Europa den Umsatz der gesamten Schokoladenindustrie gebremst.

    Der Konzern reagiert darauf mit teilweise niedrigeren Preisen und Rabattaktionen. Die bekannten Schoko-Weihnachtsmänner von Lindt werden hierzulande derzeit etwas günstiger angeboten als Ende 2025. Der Preis für die 70-Gramm-Variante sank von 3,99 auf 3,69 Euro. An seinem Geschäft in Düsseldorf warb Lindt in den vergangenen Wochen mit großen Aufstellern für Preissenkungen. Tafeln der Produktlinie Excellence waren von 4,99 auf 2,99 Euro reduziert.

    Für das kommende Jahr rechnet das Schweizer Traditionsunternehmen mit tieferen Kakaopreisen. Es will weitere Kosten einsparen, mehr in seine Marken investieren, neue Produkte auf den Markt bringen und verspricht "eine angepasste Preisstrategie". Lindt produziert mit einer Belegschaft von weltweit gut 15.000 Mitarbeitenden an zwölf Standorten in Europa und den USA und hat 650 eigene Shops. Der Umsatz der Gruppe lag 2025 bei 5,9 Milliarden Franken (gut 6,2 Mrd. Euro).

    Schokolade verteuerte sich in den vergangenen Jahren deutlich. Laut Statistischem Bundesamt war eine Tafel Schokolade im August im Schnitt 69 Prozent teurer als 2020. Grund waren befürchtete Ernteausfälle in Westafrika durch Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. Hersteller und Händler gaben die gestiegenen Rohstoffkosten an Kunden weiter. Zu Jahresbeginn sanken die Rohkakaopreise an den Börsen wieder deutlich, weil mehr Kakao geerntet wurde. Daraufhin senkten große Lebensmitteleinzelhändler die Verkaufspreise zahlreicher Eigenmarkenprodukte wieder./oe/DP/jha

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

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    ISIN:CH0010570759WKN:859568
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,81 % und einem Kurs von 87.400 auf Lang & Schwarz (29. September 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.800,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108.770,00CHF.





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