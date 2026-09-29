JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. B7H3-Antikörper seien eine der am meisten unterschätzten Chancen im Krebs-Portfolio, schrieb Michael Leuchten am Montag nach einer Gesprächsrunde mit dem Forschungs-Chef der Briten. Auch für den Bereich Atemwegserkrankungen sei er optimistisch./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 22,14EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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