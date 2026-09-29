JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 3. November schrieb. Damit sieht er sich eher am unteren Rand des von den Niederländern für das Gesamtjahr angestrebten Zielkorridors./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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