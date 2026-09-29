JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit den neuen Plänen habe die NASA Boeing als Partner für bemannte Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) bestätigt, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Starliner-Programm sei für Boeing finanziell allerdings von recht geringer Bedeutung./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 163,1EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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