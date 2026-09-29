JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kalkuliert für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 212 Millionen Euro, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am 29. Oktober schrieb. Damit würde man das Niveau des zweiten Quartals etwa halten. Das Chemie-Geschäft laufe robust, Polysilizium bleibe die Bremse./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 89,10EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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