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    AKTIE IM FOKUS

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    Renk sinken weiter - Tief seit April 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk verliert 4,3 Prozent und fällt auf 37,91 Euro
    • Renk erreicht erneut ein neues Tief seit April 2025
    • Renk legt Quartalsbericht am 5. November vor
    AKTIE IM FOKUS - Renk sinken weiter - Tief seit April 2025
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Renk haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenbeginn angeknüpft. Mit einem Kursminus von 4,3 Prozent auf 37,91 Euro war der Spezialgetriebe-Hersteller für die Rüstungsindustrie größter Verlierer im MDax . Die Titel markierten erneut ein Tief seit April 2025. Bei den Branchenkollegen Rheinmetall , Hensoldt und TKMS fielen die Tagesverluste mit 0,9 bis 1,7 Prozent geringer aus.

    Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für Renk damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.

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    Renk will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies./gl/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 951,3 auf Tradegate (29. September 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +67,52 %/+98,93 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine überwiegend skeptische Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Bei 900 Euro sei sie mittelfristig teuer. Risiken sehen Teilnehmer in Auftragsausfällen, Liefer- bzw. Abarbeitungsproblemen und Überkapazitäten; der F126-Rückgang wird als Beispiel genannt. Diskutiert werden Kurszonen von 800–600, teils 500 Euro, Shorts sowie der Rückgang unter 1.000 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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