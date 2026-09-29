AKTIE IM FOKUS
Renk sinken weiter - Tief seit April 2025
- Renk verliert 4,3 Prozent und fällt auf 37,91 Euro
- Renk erreicht erneut ein neues Tief seit April 2025
- Renk legt Quartalsbericht am 5. November vor
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Renk haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenbeginn angeknüpft. Mit einem Kursminus von 4,3 Prozent auf 37,91 Euro war der Spezialgetriebe-Hersteller für die Rüstungsindustrie größter Verlierer im MDax . Die Titel markierten erneut ein Tief seit April 2025. Bei den Branchenkollegen Rheinmetall , Hensoldt und TKMS fielen die Tagesverluste mit 0,9 bis 1,7 Prozent geringer aus.
Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für Renk damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.
Renk will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies./gl/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 951,3 auf Tradegate (29. September 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +67,52 %/+98,93 % bedeutet.
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Weil das auch so viel ausmacht wenn ne Handvoll User in nem Börsenforum ihre paar Aktien verkaufen, ne? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif da steigen meine Shorts gleich um 20 Prozent wenn Opa Willi seine zehn Aktien aus dem Depot wirft...
Du darfst aber gerne selbst die Differenz zwischen EBT und EBIT im Fall von RHM ermitteln und mir dann mitteilen, ob meine vereinfachte Aussage in der Tendenz - und nur darum ging es bei einem Blick über 4 Jahre nach vorn - etwa falsch ist. (Du kannst es dir auch schenken - sie ist definitiv nicht falsch im Sinne von sinnentstellend! Und nur darum ging es: Da schreibt einer Kurse von 1.000 wären über Jahre unerreichbar, 500 realistisch, und ich begründe, dass eher Kurse von 2.000 zu erwarten sind bei plangemäßem Geschäftsgang - und die Aufträge dafür sind überwiegend schon da).
Aber Kritik ist ja so einfach, einfach mal einen raushauen, nur kann man sich mit ungeeigneter Kritik auch entblößen….
die 2,3 Mrd Auftragsverlust bei dem F126 Projekt hat die RHM Aktie 20% an einem Tag gekostet, ein neuer Auftrag über 12,4 Mrd soll keine Auswirkungen auf den Kurs haben. Sebaldo hol mich bitte ab, ich glaub ich bin zu doof um deiner Ausführung folgen zu können.