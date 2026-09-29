WARBURG RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 65 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verkehrstechnikkonzern habe seine Ziele auf dem Kapitalmarkttag zwar bestätigt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Er sieht jedoch unter der Oberfläche des optimistischen Tenors erste Warnsignale und kalkuliert etwas vorsichtiger./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 53,15EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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