DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Das operative Ergebnis dürfte allerdings um 10 Prozent zurückgegangen sein, aufgrund günstiger Sondereinflüsse im Agrargeschäft im Vorjahr./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 49,69EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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