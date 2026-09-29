DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet damit, dass die Barmittelentwicklung im dritten Quartal bei wieder starken Gewinnen erneut robust ausgefallen ist, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalbericht am 3. November schrieb. Er stellte eine mögliche weitere Prognoserhöhung in den Raum./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 352,6EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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