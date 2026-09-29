Diese Aktie ist der Liebling der Wall-Street-Analysten

Die Analysten an der Wall Street bleiben bullish. Sie trauen dem S&P 500 binnen zwölf Monaten ein Plus von 20,4 Prozent zu, zeigt eine Auswertung des Datenanbieters FactSet. Dafür fasst FactSet die mittleren Kursziele für alle Unternehmen im Index zusammen. Am 24. September ergab das 9.275 Punkte.

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Für alle elf Sektoren erwarten die Analysten mehr als zehn Prozent Plus. Am meisten trauen sie den Versorgern mit 28 Prozent zu – gefolgt von zyklischen Konsumwerten mit 26 Prozent und der Industrie mit 25,1 Prozent. Am wenigsten Luft sehen sie bei Energie und Gesundheitswesen mit 10,6 und 11,7 Prozent.

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Seit Ende Juni stieg das Gesamtziel um 3,6 Prozent. Am stärksten hoben die Analysten ihre Ziele im Gesundheitswesen, bei Finanzwerten und in der Informationstechnologie an. Bei Kommunikationsdiensten und Versorgern senkten sie dagegen. Dass Versorger trotzdem das größte Potenzial aufweisen, dürfte an ihren gefallenen Kursen liegen.

Die größten Hoffnungsträger

Das zeigt sich auch bei den Einzelwerten. Spitzenreiter ist der Stromanbieter NRG Energy. Sein mittleres Kursziel von 190 US-Dollar liegt 94 Prozent über dem Schlusskurs. Dahinter folgen der Bonitätsbewerter Fair Isaac mit 79 Prozent und Oracle mit 72 Prozent. Unter die zehn Favoriten schaffen es zudem der Kasinobetreiber Wynn Resorts, der Solarmodulhersteller First Solar und mit Vistra ein weiterer Stromerzeuger. Ihnen trauen die Analysten zwischen 59 und 68 Prozent Plus zu.

Wo Analysten Luft nach unten sehen

Bei anderen Aktien liegt das Kursziel sogar unter dem aktuellen Kurs. Am skeptischsten sind die Analysten bei Moderna. Ihr mittleres Ziel von 125 US-Dollar liegt 36 Prozent unter dem Schlusskurs. Bei Illumina und Skyworks liegt das Ziel rund 20 Prozent unter dem Kurs. Auch Intel, Qualcomm und CrowdStrike gelten als ausgereizt.

Gegenwind vom Anleihemarkt

Seit der Erhebung hat sich die Stimmung eingetrübt. Am Montag verlor der S&P 500 0,8 Prozent auf 7.683 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,24 Prozent, den höchsten Stand seit 19 Jahren.

Fazit

Kursziele von Analysten fallen erfahrungsgemäß eher zu bullish aus. Die 20 Prozent sind daher ein Wegweiser, kein Versprechen. Das größte Risiko bleiben die steigenden Renditen. Geben sie nach, dürften vor allem die zinsempfindlichen Versorger aufholen. Bis dahin lohnt der Blick auf Unternehmen mit robusten Gewinnen und solider Bilanz.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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