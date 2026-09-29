RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform'

In Sachen Bewertung, ich habe den aktuellen Aktienkurs für den Vergleich genommen, mit den jeweils prognostizierten Gewinn und Umsatz für das laufende Geschäftsjahr. Das heißt, würde man den heutigen Aktienkurs einfrieren und davon ausgehen, dass die Prognosen oder das Mittel also der Konsens aus den Prognosen auf den Cent genau am Ende des Geschäftsjahres eintreten wie sehe die Bewertung aus?





Man sieht, dass Nike gar nicht so hoch bewertet ist im Vergleich, bei einigen Kennzahlen sogar niedrig bewertet erscheint. Für mich persönlich ist der Abstand als größtes und bekanntestes Unternehmen im Bereich Sportartikel zu den anderen viel zu gering bezogen auf die Bewertungen. Sicher, dass kann man auch getrost anders sehen aber nimmt man zu den nackten Kennzahlen noch andere Dinge wie Verschuldung, Wachstum im größten Markt und Chancen hinzu kann man sich schon fragen ob eine so niedrige oder noch eine viel niedrigere Bewertung gerechtfertigt erscheint. Vor allem und das muss man im Hinterkopf behalten, die USA sind nicht nur größter Sportartikelmarkt, sondern auch der größte Investor weltweit. Und wir wissen, USA investiert im Zweifel vorrangig in USA.





Ich bin sehr gespannt, welche Institutionen den aktuellen Preis für Nachkäufe nutzten, wenn die neuen Sec Meldungen kommen.





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die Abweichungen der GJ bei Nike und UA kommen dadurch, dass diese beiden ein versetzten GJ haben und sich bereite im GJ 27 befinden