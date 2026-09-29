ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform'
- RBC senkt Nikes Kursziel von 45 auf 40 US-Dollar
- RBC bestätigt „Sector Perform“ für Nike
- Q2-Signale dürften auf unveränderte Trends hindeuten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 32,19 auf Tradegate (29. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von +18,03 %/+39,77 % bedeutet.
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Zu beachten ist aber auch, dass Puma wahrscheinlich viel tiefer stehen würde, hätte es nicht die "Übernahme" gegeben.
In Sachen Bewertung, ich habe den aktuellen Aktienkurs für den Vergleich genommen, mit den jeweils prognostizierten Gewinn und Umsatz für das laufende Geschäftsjahr. Das heißt, würde man den heutigen Aktienkurs einfrieren und davon ausgehen, dass die Prognosen oder das Mittel also der Konsens aus den Prognosen auf den Cent genau am Ende des Geschäftsjahres eintreten wie sehe die Bewertung aus?