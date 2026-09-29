DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nur kleine Anpassungen an den Schätzungen vor./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 81,23EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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