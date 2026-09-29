Medios-Erholung kommt nach Fünfjahreszielen an eine Grenze

„die Umsatzziele werden ja meistens erreicht, aber operativ gab es keine Fortschritte“





widerspricht sich das nicht? Wenn die Umsatzziele erreicht werden, ist es doch ein operativer Fortschritt.

falls du den Gewinn meinst, so wurde auch der ja die letzten Jahre stetig gesteigert. Der Umsatz hat die letzten 7 Jahre ver6facht, das EBITDA ver8facht. Die Marge schwankt dabei um die 4% Marke herum nicht besonders stark. Eigentlich imme so zwischen 3,7% und 4,4%.









„falls man da erste Erfolge sähen würde, kann man hier gut Geld verdienen“





also „erste Erfolge“ finde ich da komisch formuliert, wo man doch wie eben erwähnt seit Jahren gute Erfolge sieht. Aktuell hat man eine EBITDA Multiple von 3,0 und FCF Multiple von 6,0. Da wird ja nicht nur kein „erster Erfolg“ eingepreist, sondern ein deutlicher Umsatz und Gewinnrückgang.













„der Chart spricht aber aktuell klar dagegen„





immerhin Doppelboden ausgebildet. Gibt zumindest mal Hoffnung. Ich glaub zudem nicht dass grundsätzlich ein Chart anzeigt, ob mittelfristige Ziele ansatzweise erreicht werden.









Wenn du meinst, die Umsatzziele werden meist erreicht, aber bei der Marge bliebe es hinter den Erwartungen zurück, könntest du ja 3,0 Mrd Umsatz bei 4,5% Marge erwarten. Das ergäbe dann schon 135 Mio AEbitda und etwa 75-80 Mio FCF. Dann müsste man mindestens mal Kurse von 35-40 € erreichen, vor allem falls man in dem Zeitraum noch 10% Aktien zurückkauft.