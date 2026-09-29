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    AKTIE IM FOKUS

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    Medios-Erholung kommt nach Fünfjahreszielen an eine Grenze

    Für Sie zusammengefasst
    • Medios-Aktien stiegen zunächst auf 11,50 Euro
    • Umsatz soll bis 2031 auf 3,1 Milliarden Euro wachsen
    • Ergebnis soll sich bis 2031 auf 170 Millionen verdoppeln
    AKTIE IM FOKUS - Medios-Erholung kommt nach Fünfjahreszielen an eine Grenze
    Foto: Jan Woitas - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorstellung von Fünfjahresziele hat am Dienstag der Erholung der Aktien von Medios nur zeitweise reichlich frischen Schwung verliehen. Die jüngste Rally von ihrem Tief seit 2017, das in der Vorwoche knapp unter der 10-Euro-Marke eingestellt worden war, ging zunächst weiter. Im Tageshoch bedeuteten 11,50 Euro einen Kursanstieg um insgesamt 15 Prozent binnen vier Handelstagen. Damit erreichte die Erholung aber zunächst ihren vorläufigen Zenit, bevor er ins Minus drehte. Zuletzt notierten die Papiere prozentual unverändert; für 2026 steht damit aber wieder ein Kursverlust von fast einem Viertel auf dem Zettel.

    Vorübergehend waren die am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttags vorgestellten Ambitionen des Pharmaunternehmens für das Jahr 2031 gut angekommen. Medios will den Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bis dahin auf rund 3,1 Milliarden Euro steigern. Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln. Mit der Strategie "Medios Next Level" peilt das Unternehmen eine Neupositionierung an, die neben Spezialpharma-Produkten auf Pharma-Dienstleistungen setzt./tih/mis

    Medios

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    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 10,98 auf Tradegate (29. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +46,25 %/+137,66 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die ambitionierten Ziele bis 2031: 3,1 Mrd. € Umsatz und rund 170 Mio. € EBITDA. Skeptiker verweisen auf früher verfehlte Margenziele und fordern operative Belege; Befürworter sehen bei niedrigen Multiples, 85–90 Mio. € EBITDA und 40–45 Mio. € FCF eine Unterbewertung. Charttechnisch werden ein kurzer Kurssprung, hoher Umsatz und ein möglicher Doppelboden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

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    dpa-AFX
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