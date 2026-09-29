DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal des Lackherstellers mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 338 Millionen Euro, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober schrieb. Das läge im Rahmen des Konzernziels./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 56,28EUR auf Tradegate (29. September 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar