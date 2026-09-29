BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 35,20EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.





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