BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Autobauer setze seinen Modellumbruch fort, schrieb Stephen Reitman am Montag nach einem Analystenbriefing. Der durchschnittliche Verkaufspreis werde im zweiten Halbjahr etwas höher liegen als im ersten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 352,6EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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