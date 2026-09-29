BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe das Steigerungsziel für das operative Ergebnis für 2026 und auch mittelfristig bestätigt, schrieb Analyst Trevor Stirling am Montag nach einer Telefonkonferenz in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Oktober./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 65,94EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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