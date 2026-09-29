Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

Ein Jahr des Wandels, das UEC als US-amerikanischen Uranproduzenten mit mehreren Minen etabliert hat

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Produktion im vierten Quartal um mehr als 150 % gestiegen – deutlich verbesserte Skaleneffekte

Die Strategie des Verkaufs ohne Absicherung führte zu einem branchenweit führenden Realisierungspreis von 93,13 US-Dollar pro Pfund

753 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln(1) und keine Schulden

Ausbau der größten Uranressourcenbasis in den USA

Aufbau des einzigen vertikal integrierten Uranunternehmens in den USA – vom Abbau über die Aufbereitung bis hin zur geplanten Raffination und Konversion

Unternehmenshighlights

Produktion im vierten Quartal um 157 % gestiegen, Gesamtkosten pro Pfund (2) um 33 % gesunken: Die kombinierte Produktion aus Christensen Ranch und Burke Hollow belief sich im vierten Quartal auf insgesamt 82.744 Pfund ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässern abgefülltes U 3 O 8 , gegenüber 32.195 Pfund im dritten Quartal, bei Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund (2) von 30,01 US-Dollar und Gesamtkosten pro Pfund von 36,54 US-Dollar.

Produktion auf der Christensen Ranch verdoppelt, Gesamtkosten pro Pfund um 35 % gesunken: Die Produktion im vierten Quartal auf der Christensen Ranch verdoppelte sich auf 65.392 Pfund ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässer abgefülltes U 3 O 8 bei Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund von 28,38 US-Dollar und Gesamtkosten pro Pfund von 35,63 US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber den Werten von 46,69 US-Dollar bzw. 54,61 US-Dollar im dritten Quartal entspricht.

Produktionsstart in Burke Hollow, Hochlauf läuft: In seinem ersten vollständigen Betriebsquartal produzierte Burke Hollow 17.352 Pfund ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässer abgefülltes U₃O₈ bei Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund von 36,13 US-Dollar und Gesamtkosten pro Pfund von 39,93 US-Dollar. Wie geplant beschränkte sich diese Anfangsphase auf einen kleinen Abschnitt des ersten Produktionsbereichs, um vor der Ausweitung auf das gesamte Brunnenfeld wichtige Betriebsparameter zu ermitteln.

Erstes volles Produktionsjahr mit Gesamt-Cash-Kosten von 34 , 24 US-Dollar und Gesamtkosten von 39,94 US-Dollar pro Pfund: Die Produktion im Geschäftsjahr 2026 belief sich auf insgesamt 229.294 Pfund ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässer abgefülltes U 3 O 8 , wobei seit der Inbetriebnahme bis zum Ende des Geschäftsjahres insgesamt 359.260 Pfund produziert wurden.

Wachsende Nachfrage der US-Regierung nach nicht zweckgebundenem Uran aus den USA: Als Reaktion auf eine Informationsanfrage („RFI“) der National Nuclear Security Administration („NNSA“), in der ein Bedarf von 4 Millionen Pfund pro Jahr an nicht zweckgebundenem Uran aus den USA mit Lieferungen bereits ab 2030 dargelegt wurde, bekräftigte UEC seine Fähigkeit, diesen Bedarf vollständig zu decken. Zusätzlich zu diesem Bedarf plant die US-Armee den Einsatz von mehr als 20 Mikroreaktoren, für die nicht zweckgebundenes Uran aus den USA benötigt wird.

Die United States Uranium Refining & Conversion Corp („UR&C“) macht Fortschritte bei der Erstellung einer Kostenschätzung der Klasse IV: In Zusammenarbeit mit ihrem Ingenieurpartner Fluor Enterprises, Inc. („Fluor“) hat UR&C die zentralen Ausführungspläne fertiggestellt, ein spezielles, 63-köpfiges Projektteam zusammengestellt, mit der Vorbereitung des Genehmigungsantrags bei der US-Atomaufsichtsbehörde (Nuclear Regulatory Commission) begonnen und die Standortauswahl vorangetrieben. Die Kostenschätzung der Klasse IV wird voraussichtlich bis Mitte 2027 fertiggestellt sein.

Bau des Brunnenfelds in Ludeman, dem nächsten In-Situ-Recovery-Bergwerk („ISR“) von UEC, im Gange: Die Installation der Überwachungs-, Injektions- und Förderbrunnen im ersten Brunnenfeld ist im Gange. Die technischen Planungen für die Satelliten-Ionenaustauschanlage sind durch die Beschaffung von Ausrüstung mit langer Vorlaufzeit vorangekommen.

Fortschritte bei der Erschließung des Bohrfeldes in Sweetwater, dem dritten „Hub-and-Spoke“-Standort von UEC: Bohrungen in Sweetwater North identifizierten Mineralisierungstrends, die eine weitere Abgrenzung unterstützen und die ersten beiden Produktionsbereiche vorantreiben.

Roughrider-Bohrungen abgeschlossen: Im Laufe des Quartals wurden 36.000 Meter Kernbohrungen durchgeführt, um die Ressourcenumwandlung und die geplante Vor-Machbarkeitsstudie („ PFS “) für das Weltklasse-Projekt Roughrider im Athabasca-Becken in Saskatchewan (Kanada) zu unterstützen.

Finanzielle Highlights des Geschäftsjahres 2026

Branchenführender realisierter Verkaufspreis: Das Unternehmen verkaufte 400.000 Pfund aus dem Lagerbestand zu einem gewichteten durchschnittlichen realisierten Preis von 93,13 US-Dollar pro Pfund, der nach Einschätzung des Unternehmens der höchste unter den börsennotierten Uranproduzenten ist, und erzielte damit im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 37,3 Millionen US-Dollar und einen Bruttogewinn von 16,9 Millionen US-Dollar.

Solide Bilanz: 753 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln (1) , darunter Barmittel in Höhe von 495 Millionen US-Dollar, ohne Schulden.

Strategische Lagerbestände in einem sich verknappenden Markt: 1.256.000 Pfund U₃O₈ zum 31. Juli 2026, bewertet mit 109 Millionen US-Dollar zu aktuellen Marktpreisen (1) , ohne 359.260 Pfund gefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässern abgefülltes U 3 O 8 in der Irigaray Central Processing Plant („ CPP “) und der Hobson CPP.

Corpus Christi, Texas / 29. September 2026 / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC) (das „Unternehmen“ oder „UEC“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-ener ... – gibt bekannt, dass es seinen Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Juli 2026 endende Geschäftsjahr eingereicht hat.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte:

„Im Geschäftsjahr 2026 hat sich UEC zu einem Uranproduzenten mit mehreren Minen entwickelt. Vor zwölf Monaten produzierten wir noch aus einer einzigen Mine in Wyoming. Heute fördern wir aus zwei Minen in zwei Bundesstaaten, sind beim Bau einer dritten Mine in Ludeman bereits weit fortgeschritten, haben unser Betriebsteam auf mehr als 250 Mitarbeiter erweitert und unsere Bohrkapazität verdoppelt. Wir haben die Produktion in Burke Hollow aufgenommen – dem größten Greenfield-Bergwerk mit In-situ-Gewinnung, das in den Vereinigten Staaten seit über einem Jahrzehnt in Betrieb genommen wurde – und die Brunnenfeldinfrastruktur auf der Christensen Ranch erweitert. Dieses Wachstum wird durch die größte Uranressourcenbasis des Landes gestützt, die uns Tiefe und einen langen Atem für weiteres Wachstum verschafft.

Unsere Strategie des ungesicherten Verkaufs führte zu einem gewichteten durchschnittlichen Realisierungspreis von 93,13 US-Dollar pro Pfund, der unserer Einschätzung nach der höchste unter den börsennotierten Uranproduzenten ist. Im Einklang mit unserer seit vielen Quartalen verfolgten Strategie halten wir weiterhin den Großteil unserer Bestände, und dieser Ansatz zahlt sich angesichts der sich verknappenden Marktlage aus.

Über UR&C bauen wir Amerikas einziges vertikal integriertes Uranunternehmen auf – vom Abbau über die Aufbereitung bis hin zur Raffination und Konversion. Die wachsende Nachfrage der US-Regierung nach nicht zweckgebundenem Uran aus den USA und nach Konversion bestätigt, warum wir uns zum Ziel gesetzt haben, dieses Unternehmen aufzubauen: Diese Bedürfnisse können nur durch US-amerikanische Minen, US-amerikanische Technologie und US-amerikanische Konversion gedeckt werden.

Wir gehen schuldenfrei in das Geschäftsjahr 2027, verfügen über eine außergewöhnliche Bilanz und sind in der Lage, unser weiteres Wachstum zu finanzieren. Mit dieser beispiellosen Kombination aus Ressourcenreichtum, Finanzkraft und talentierten Mitarbeitern war UEC noch nie besser aufgestellt, um seine Führungsposition in den Vereinigten Staaten auszubauen und zu festigen.“

Wachsende Nachfrage der US-Regierung nach nicht zweckgebundenem Uran aus den USA und Konversionsdienstleistungen

Das US-Energieministerium hat über die NNSA eine Informationsanfrage (RFI) veröffentlicht, um die Fähigkeiten inländischer Unternehmen zur Lieferung von nicht zweckgebundenem Uran aus den USA und zur Erbringung von Konversionsdienstleistungen zur Deckung des Bedarfs der NNSA bis in die 2040er Jahre zu ermitteln. In der RFI wurden die Anforderungen der NNSA an nicht zweckgebundenes Uran aus den USA auf 4 Millionen Pfund U₃O₈bzw. 1.500 metrische Tonnen Uran als UF₆pro Jahr festgelegt, wobei die Lieferungen bereits ab 2030 beginnen sollen.

Die Antwort von UEC auf die RFI bestätigte, dass wir in der Lage sind, den Bedarf der NNSA anU₃O₈ vollständig zu decken, sobald unsere Produktion in Texas und Wyoming hochgefahren ist. Über die UEC-Tochtergesellschaft UR&C positionieren wir uns so, dass wir die erforderlichen Konversionsdienstleistungen gemäß den Anforderungen der NNSA erbringen können, was das Engagement von UEC unterstreicht, als Amerikas führendes Unternehmen im vorderen Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs zu fungieren.

Am 26. August 2026 gab das US-Verteidigungsministerium bekannt, dass fünf Entwickler von Kernreaktoren ausgewählt wurden, denen insgesamt bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar für den Besitz, den Bau und den Betrieb von nuklearen Mikroreaktoren an fünf Militärstandorten gewährt werden sollen. Die Armee rechnete damit, dass im Rahmen des Janus-Programms mehr als 20 Mikroreaktoren zum Einsatz kommen werden, für die alle nicht zweckgebundenes Uran aus den USA sowie Konversionsdienstleistungen benötigt werden.

Die wachsende Nachfrage der US-Regierung nach nicht zweckgebundenem Uran aus den USA und Konversionsdienstleistungen unterstreicht die einzigartige Positionierung von UEC als führender inländischer Anbieter und als einziges Unternehmen, das eine vertikal integrierte Lösung für den Brennstoffkreislauf verfolgt.

United States Uranium Refining & Conversion Corp (UR&C)

Im Geschäftsjahr 2026 trieb UR&C gemeinsam mit seinem Engineering-Partner Fluor die Planung seiner geplanten Uranumwandlungsanlage in den Bereichen Technologieentwicklung, Genehmigungsverfahren und Projektdurchführung voran. Das aus 63 Mitarbeitern bestehende Projektteam von UR&C stützt sich auf die Fachexperten des auf den Nuklearbereich spezialisierten Geschäftsbereichs „Mission Solutions“ von Fluor, darunter Spezialisten für Verfahrenstechnik, Nuklear- und Umwelttechnik sowie Projektabwicklung. Die Projektmobilisierung erfolgte unter vollständiger Einhaltung der Exportkontrollvorschriften des US-Energieministeriums für Nukleartechnologie. UR&C arbeitet derzeit auf eine Kostenschätzung der Klasse IV hin, die voraussichtlich bis Mitte 2027 fertiggestellt sein wird.

Nach Erhalt der Aktennummer der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (Nuclear Regulatory Commission) Anfang dieses Jahres hat UR&C seine Strategie für die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden finalisiert und mit der Vorbereitung des Genehmigungsantrags begonnen, unterstützt von Jensen Hughes, einem für das Projekt beauftragten Spezialunternehmen für nukleare Genehmigungsverfahren.

UR&C und Fluor haben ihre Zusammenarbeit mit führenden Ausrüstungslieferanten, nationalen Forschungslabors und spezialisierten Subunternehmern ausgebaut, um die Prozessauslegung und die Laborarbeiten zu beschleunigen, einschließlich der Bewertung der Prozesstechnologie und der thermophysikalischen Eigenschaften. UR&C strebt zudem Partnerschaften mit nationalen Forschungslabors und akademischen Einrichtungen an, um die technische Entwicklung voranzutreiben und dabei auf Branchenexpertise und historisches Betriebswissen zurückzugreifen.

Ziel ist es, den Konversionsprozess von UR&C als US-amerikanische Technologie zu positionieren, die für die Lieferung von nicht zweckgebundenem UF₆ aus US-amerikanischer Herkunft zur Deckung des Bedarfs der US-Regierung in Frage kommt. Zu diesem Zweck hat das Projektteam von UR&C zum Schutz exportkontrollierter Informationen einen Technologiekontrollplan umgesetzt und umfassende Schulungen absolviert.

Powder River Basin, Wyoming: ISR-Betrieb nach dem Hub-and-Spoke-Prinzip

Hub: Irigaray CPP; Spokes: Christensen Ranch und Ludeman

Im vierten Quartal wurden auf der Christensen Ranch 65.392 Pfund gefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässer abgefülltes U₃O₈produziert, bei Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund von 28,38 US-Dollar und Gesamtkosten pro Pfund von 35,63 US-Dollar. Die höhere Produktion senkte die Gesamtkosten pro Pfund um 35 % gegenüber den 54,61 US-Dollar im Vorquartal.

Wie bereits berichtet, nahmen drei neue Sammelstationen im Bohrfeld 11 gegen Ende des dritten Geschäftsquartals den Betrieb auf. Bis zum Ende des vierten Geschäftsquartals wurden vier weitere Sammelstationen errichtet und getestet, womit zu diesem Zeitpunkt insgesamt fünf Anlagen auf die behördliche Genehmigung zur Inbetriebnahme warteten. Am 28. September 2026 wurden die endgültigen behördlichen Genehmigungen für vier dieser Anlagen erteilt. Die Produktion in diesen neu genehmigten Sammelstationen wird voraussichtlich in den kommenden Wochen anlaufen.

Derzeit befinden sich drei weitere Sammelstationen im Bau. Der Bau der Sammelstationen wurde durch eine Erhöhung der Bohrkapazität vorangetrieben: Zum Ende des Geschäftsjahres waren im Powder-River-Becken 17 Bohranlagen in Betrieb, gegenüber 12 im Vorjahr.

Beim Ludeman-ISR-Projekt im Powder-River-Becken befinden sich die Überwachungs-, Injektions- und Förderbohrlöcher für das erste Bohrfeld im Bau und werden derzeit auf ihre mechanische Integrität geprüft.

Die Planungsarbeiten für die Satelliten-Ionenaustauschanlage wurden im vierten Quartal erheblich vorangetrieben, sodass das Unternehmen Anlagen mit langer Lieferzeit beschaffen konnte. Die Bauingenieurarbeiten für das Anlagengelände wurden abgeschlossen, und ein Bauunternehmer wurde ausgewählt. Der Trassenverlauf der Stromleitung wurde festgelegt, und die Vermessungsarbeiten werden voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen sein.

ISR-Betrieb nach dem „Hub-and-Spoke“-Prinzip in Südtexas

Hub: Hobson CPP; Spoke: Burke Hollow

Der Betrieb wurde im April im ISR-Bergwerk Burke Hollow und im Mai im Hobson CPP aufgenommen. In seinem ersten vollständigen Betriebsquartal produzierte Burke Hollow 17.352 Pfund ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässer abgefülltes U₃O₈bei Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund von 36,13 US-Dollar und Gesamtkosten pro Pfund von 39,93 US-Dollar.

Die erste Lieferung von mit Uran beladenem Harz aus Burke Hollow erreichte Hobson Mitte Mai, und alle Verarbeitungsschritte in der Anlage – vom Harztransfer und der Elution bis hin zur Fällung, Trocknung und Verpackung – sind nun in Betrieb genommen worden.

Wie geplant beschränkten sich die Produktionsaktivitäten im Quartal auf einen kleinen Abschnitt des ersten Produktionsgebiets in Burke Hollow, bestehend aus 126 Injektions- und Rückgewinnungsbohrlöchern, die in Betrieb genommen wurden, um optimale Betriebsparameter wie die Chemie des Auslaugungsmittels, die Pumpenauslegung und die Anordnung der Bohrlöcher zu ermitteln. Diese Ergebnisse werden als Grundlage für die nächste Betriebsphase dienen, wenn der Abbau im ersten Produktionsgebiet ausgeweitet wird.

Zum Ende des Geschäftsjahres hatte das Unternehmen in Südtexas 21 Bohranlagen in Betrieb, gegenüber 8 im Vorjahr.

Sweetwater, Wyoming: „Hub-and-Spoke“-Erschließung

Bei Sweetwater schritt das Genehmigungsverfahren auf Bundesebene gemäß FAST-41 und dem National Environmental Policy Act unter der Leitung des Bureau of Land Management („BLM“) weiter voran. Derzeit geht das FAST-41-Genehmigungs-Dashboard davon aus, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung („EA“) im März 2027 abgeschlossen und der Betriebsplan im Mai 2027 genehmigt wird. Die Basisuntersuchungen wurden im Quartal weitgehend abgeschlossen, wobei die Abschlussberichte voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 beim BLM eingereicht werden.

Bohrungen im Gebiet Sweetwater North haben Mineralisierungstrends identifiziert, die eine weitere Abgrenzung rechtfertigen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen sind für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 weitere Bohrungen geplant, um die im ersten Programm identifizierte Mineralisierung weiter auszudehnen und die Planung der Bohrfeldanordnung für die ersten beiden Fördergebiete voranzutreiben.

Das Unternehmen und die Wood Group setzen ihre Arbeiten fort, um den Sanierungsbedarf der Sweetwater-Aufbereitungsanlage sowohl für den konventionellen als auch für den ISR-Betrieb zu bewerten, wobei der Schwerpunkt derzeit auf der Installation von Ionenaustausch- und Elutionssystemen für den ISR-Betrieb liegt.

Zum Ende des Geschäftsjahres hatte das Unternehmen zwei Bohranlagen im Great Divide Basin in Betrieb.

Roughrider-Projekt, Saskatchewan

Im Rahmen der geplanten vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) für das Roughrider-Projekt hat das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Diamantbohrprogramm abgeschlossen, das auf 36.000 Meter erweitert wurde, mit dem Ziel, Ressourcen in höhere Kategorien umzuwandeln. Dies umfasste Ressourcenziele in der Westzone, der Ostzone und der Fernostzone. In Zusammenarbeit mit Tetra Tech Canada Inc. schreitet die Erstellung der PFS voran.

Im Laufe des Quartals wurden die geotechnischen Bohrungen für eine künftige Abraumhalde abgeschlossen. Dazu gehörten die Entnahme von Wasserproben und die Installation von Wasserstandsmessstationen.

Im August 2026 schloss das Unternehmen eine Vereinbarung über eine Definitionsstudie mit der Saskatchewan Power Corporation ab, um die Arbeiten in den Bereichen Ingenieurwesen, Umweltverträglichkeitsprüfung und Einbindung der Bevölkerung speziell für den Anschluss einer Hochspannungsübertragungsleitung an das Roughrider-Projekt voranzutreiben.

Details zur Telefonkonferenz

Am Dienstag, dem 29. September 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um die Ergebnisse des Unternehmens, bevorstehende Meilensteine und die aktuellen Marktbedingungen zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

Nordamerika (gebührenfrei): 1-877-270-2148

International: 1-412-902-6510

Eine begleitende Präsentation wird auf der Website von UEC unter www.uraniumenergy.com verfügbar sein, und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Juli 2026 endende Geschäftsjahr, der den geprüften Konzernabschluss sowie den Lagebericht des Managements enthält und auf der Website des Unternehmens unter www.uraniumenergy.com sowie unter dessen Profil auf www.sec.gov verfügbar ist.

Anmerkungen:

Stand: 31. Juli 2026. Die liquiden Mittel setzen sich aus Barmitteln, Aktienwerten und Uranvorräten auf Basis der Marktwerte zusammen und umfassen keine unfertigen Erzeugnisse sowie keine Urankonzentrate aus der Gewinnung in den CPPs Irigaray und Hobson. Die Marktwerte der Wertpapiere basieren auf den geltenden Schlusskursen am 31. Juli 2026, und die Uranvorräte basieren auf dem von UxC bei ConverDyn an diesem Tag notierten Spotpreis. Die Gesamtkosten pro Pfund und die Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund sind keine Kennzahlen zur finanziellen Leistung gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse betrachtet werden. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“ weiter unten.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten, die sich über seine Standorte in Wyoming und Südtexas auf insgesamt etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr beläuft. In Kanada verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Grundstücks- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, dessen Kern das Roughrider-Projekt in Saskatchewan bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten in den USA an, um die dortige Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie und ist damit vollständig den Fundamentaldaten des Uranmarktes ausgesetzt. Das Unternehmen wird von Fachleuten geführt, die über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur verfügen.

Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Börsen informationen :

NYSE American: UEC

WKN: A0JDRR

ISIN: US9168961038

Nicht-GAAP-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf „Gesamtkosten pro Pfund“, „Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund“, „Gesamt-Non-Cash-Kosten pro Pfund“ sowie „produktionsabhängige Lizenzgebühren, Ad-Valorem-Steuer und Fördersteuer pro Pfund“, die nach GAAP keine standardisierte Bedeutung haben. Wir definieren: (i) die Gesamtkosten pro Pfund als die Zugänge zu den unfertigen Erzeugnissen und den Urankonzentraten aus der Gewinnung (jeweils ein Bestandteil der Vorräte in den konsolidierten Bilanzen) für den jeweiligen Zeitraum, geteilt durch die Menge (in Pfund) an ausgefälltem Uran sowie getrocknetem und in Fässern abgefülltem U₃O₈,die in diesem Zeitraum produziert wurden; (ii) die Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund als die Zunahme der unfertigen Erzeugnisse und der aus der Gewinnung stammenden Urankonzentrate (jeweils ein Bestandteil der Vorräte in den konsolidierten Bilanzen) – ohne Abschreibungen, Wertminderungen und Amortisationen – für den betreffenden Zeitraum, geteilt durch die Menge (in Pfund) an ausgefälltem Uran sowie getrocknetem und in Fässer abgefülltem U₃O₈,die in diesem Zeitraum produziert wurden; (iii) Gesamt-Nicht-Cash-Kosten pro Pfund als Differenz zwischen den Gesamtkosten pro Pfund und den Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund; und (iv) produktionsabhängige Lizenzgebühren, Ad-Valorem-Steuer und Fördersteuer pro Pfund (ein Bestandteil der Gesamt-Cash- -Kosten pro Pfund) als die für den betreffenden Zeitraum aufgelaufenen produktionsabhängigen Lizenzgebühren, Ad-Valorem-Steuer und Fördersteuer, geteilt durch die Menge (in Pfund) an ausgefälltem Uran sowie getrocknetem und in Fässer abgefülltem U3 O(8) , diein diesem Zeitraum produziert wurden. Die produktionsabhängigen Lizenzgebühren, Ad-Valorem-Steuer und Fördersteuer pro Pfund umfassen keine Lizenzgebühren auf Verkäufe, die in zukünftigen Perioden beim Verkauf der Urankonzentrate als Teil der Umsatzkosten erfasst werden. Wir sind der Ansicht, dass neben den gemäß GAAP erstellten konventionellen Kennzahlen auch bestimmte Investoren und andere Interessengruppen diese Informationen zur Bewertung unserer operativen und finanziellen Leistung heranziehen. Die Verwendung dieser Leistungskennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Unsere Definition dieser Kennzahlen kann sich von der anderer Bergbauunternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht vergleichbar. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen sollten in Verbindung mit unseren Konzernabschlüssen für die jeweiligen Zeiträume gelesen werden.

Christensen Ranch / Irigaray CPP

Erstes Quartal Zweites Quartal Drittes Quartal Viertes Quartal (in Tausend Dollar, außer Kosten pro Pfund) Geschäftsjahr 2026 Gesch-äftsjahr 2026 Gesch-äftsjahr 2026 Gesch-äftsjahr 2026 Gesch-äftsjahr 2026 Cash-Produktionskosten A 1.612 $ $ 1.509 $ 1.242 1.348 $ 5.711 Hinzufügen Produktionsabhängige Lizenzgebühren 101 67 49 99 316 Wertsteuer und Abfindungssteuer 338 238 212 409 1.197 Gesamtbetrag der produktionsabhängigen Lizenzgebühren und Steuern B 439 305 261 508 1.513 Gesamt-Cash-Kosten C = A + B $ 2.051 $ 1.814 $ 1.503 $ 1.856 $ 7.224 Hinzufügen Abschreibungen und Wertminderungen 306 205 255 474 1.240 Gesamtbetrag der nicht zahlungswirksamen Kosten D 306 $ $ 205 $ 255 $ 474 $ 1.240 Gesamtkosten E = C + D $ 2.357 $ 2.019 1.758 $ 2.330 $ 8.464 Ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässern verpacktes Urankonzentrat (Pfund) F 68.612 45.743 32.195 65.392 211.942 Barproduktionskosten pro Pfund G=A/F 23,50 $ 32,99 38,58 20,61 $ 26,95 Produktionsabhängige Lizenzgebühren, Ad-Valorem-Steuer und Fördersteuer pro Pfund H=B/F 6,40 6,67 8,11 7,77 7,14 Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund 29,90 $ 39,66 $ 46,69 $ 28,38 $ 34,09 Gesamtkosten pro Pfund (nicht zahlungswirksam) I=D/F 4,45 4,48 7,92 7,25 5,85 Gesamtkosten pro Pfund J = G + H + I 34,35 $ $ 44,14 $ 54,61 35,63 $ 39,94

Burke Hollow / Hobson CPP

(in Tausend Dollar, außer Kosten pro Pfund) Viertes Quartal und Gesch-äftsjahr 2026 Barproduktionskosten A 627 $ Zuzüglich Produktionsabhängige Lizenzgebühren - Ad-valorem-Steuer und Fördersteuer - Gesamtbetrag der produktionsabhängigen Lizenzgebühren und Steuern B - Gesamt-Cash-Kosten C = A + B 627 $ Zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen 66 Gesamtbetrag der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen D $ 66 Gesamtkosten E = C + D $ 693 Ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässern verpacktes Urankonzentrat (Pfund) F 17.352 Barproduktionskosten pro Pfund G = A/F $ 36,13 Produktionsabhängige Lizenzgebühren, Wertsteuer und Fördersteuer pro Pfund H=B/F - Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund $ 36,13 Gesamtkosten (ohne Barausgaben) pro Pfund I=D/F 3,80 Gesamtkosten pro Pfund J = G + H + I 39,93

Gesamtproduktion

(in Tausend Dollar, außer Kosten pro Pfund) Geschäftsjahr 2026 Gesch-äftsjahr 2025 Kumuliert seit Beginn des Geschäfts-jahres 2025 Barproduktionskosten A 6.338 $ 2.803 $ 9.141 Zuzüglich Produktionsabhängige Lizenzgebühren 316 189 505 Wertsteuer und Fördersteuer 1.197 599 1.796 Gesamtbetrag der produktionsabhängigen Lizenzgebühren und Steuern B 1.513 788 2.301 Gesamt-Cash-Kosten C = A + B $ 7.851 $ 3.591 $ 11.442 Zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen 1.306 1.142 2.447 Gesamtbetrag der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen D $ 1.306 $ 1.142 $ 2.447 Gesamtkosten E = C + D 9.157 4.733 $ 13.889 Ausgefälltes Uran sowie getrocknetes und in Fässern verpacktes Urankonzentrat (Pfund) F 229.294 129.966 359.260 Barproduktionskosten pro Pfund G = A / F 27,64 $ 21,57 $ 25,44 Produktionsabhängige Lizenzgebühren, Ad-Valorem-Steuer und Fördersteuer pro Pfund H=B/F 6,60 6,06 6,40 Gesamt-Cash-Kosten pro Pfund $ 34,24 27,63 $ $ 31,84 Gesamtkosten (ohne Barausgaben) pro Pfund I=D/F 5,70 8,78 6,81 Gesamtkosten pro Pfund J = G + H + I 39,94 $ $ 36,41 $ 38,65

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Wenn eine zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse zum Ausdruck bringt oder impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert und es wird davon ausgegangen, dass sie auf einer angemessenen Grundlage beruht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich häufig auf unsere erwartete zukünftige Geschäfts- und Finanzentwicklung sowie auf unsere Finanzlage und enthalten oft Begriffe wie „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „anhängig“ oder „potenziell“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Projekte, einschließlich geplanter Studien, erwarteter behördlicher Genehmigungen sowie geplanter Erschließungs- und Hochfahrmaßnahmen; den Erwartungen hinsichtlich der Uranmärkte und der Nachfrage; der geplanten vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) für Roughrider; den Plänen und Zielen des Unternehmens in Bezug auf UR&C und den geplanten Ausbau der Veredelungs- und Umwandlungskapazitäten; sowie den Auswirkungen staatlicher Initiativen auf das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten können unter anderem gehören: Die geplanten Explorations- und Erschließungsmaßnahmen werden möglicherweise nicht abgeschlossen oder führen, falls abgeschlossen, nicht zu den erwarteten Ergebnissen; Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen; die Verfügbarkeit des erforderlichen Kapitals; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen oder das Ausbleiben behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten bezüglich Eigentumsrechten oder Verjährungsfristen; eine etwaige Verschlechterung der politischen Unterstützung für Kernenergie oder den Uranabbau; Änderungen staatlicher Vorschriften und Richtlinien; Veränderungen in der Nachfrage nach Kernenergie; Wetterbedingungen und andere Naturphänomene; sowie die weiteren Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in seinen sonstigen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind, die unter seinem Profil auf www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten enthalten sind, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur als „ “ zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass das Ausbleiben einer Aktualisierung einer zuvor veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussage eine Bestätigung dieser Aussage darstellt.

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Die Uranium Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 8,435EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

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