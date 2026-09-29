UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 168 auf 163 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali attestierte den Schweden am Montag im Resümee zu den jüngsten Geschäftszahlen eine starke Kostenkontrolle. Es fehle allerdings an einer Umsatzbelebung./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 14,04EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 163

Kursziel alt: 168

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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