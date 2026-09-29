SILTRONIC AG - Aktie gewinnt kräftig - 29.09.2026

Die SILTRONIC AG Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,40 % auf 76,13€. Damit gewinnt die Aktie +3,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der SILTRONIC AG Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,80 % am Vortag folgt heute ein Plus von +5,40 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei SILTRONIC AG konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,95 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -11,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +47,01 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,32 %. SILTRONIC AG entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,87 % 1 Monat -11,05 % 3 Monate -11,95 % 1 Jahr +62,16 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 29.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,48 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SILTRONIC AG?

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,33 %.

SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der SILTRONIC AG Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SILTRONIC AG Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.