UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Umfangreiche Aktienrückkäufe und ein länger anhaltendes Wachstum ? so lautet das Fazit des Analysten Henri Patricot vom Investorentag der Franzosen am Montag./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 78,52EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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