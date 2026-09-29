UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Umfangreiche Aktienrückkäufe und ein länger anhaltendes Wachstum ? so lautet das Fazit des Analysten Henri Patricot vom Investorentag der Franzosen am Montag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 78,52EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
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