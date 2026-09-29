JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Underweight" belassen. Die erneute Prognoseerhöhung stehe im Einklang mit der jüngsten Entwicklung der Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Montagabend. Sie habe nach dem zweiten Quartal die Möglichkeit einer weiteren Zielanhebung bereits avisiert. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Konsens./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 137,6EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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