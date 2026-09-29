JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die neue Radioonkologie-Plattform Accela biete enorme Chancen, schrieb David Adlington am Montag nach der Präsentation in Boston. Entscheidend sei vor allem ihr Tempo, das Effizienzsteigerungen zur Folge haben dürfte./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 38,91EUR auf Tradegate (29. September 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57,40

Kursziel alt: 57,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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