UBS stuft Nestle auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet mit einem leichten Anstieg des Mengenwachstums (RIG) gegenüber dem Vorquartal, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 22. Oktober schrieb. Der warme Sommer in Europa dürfte dabei geholfen haben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 14:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 81,30EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
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