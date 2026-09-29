JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti gab ihrem Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Beim Wachstum auf vergleichbarer Basis erwartet sie mit 4,1 Prozent ein etwas geringeres Tempo als im Vorquartal./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 65,90EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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