JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Dank des Deals mit Summit Therapeutics erhalte der Pharmakonzern Entwicklungszugriff auf den bispezifischen (PD-1xVEGF) Krebs-Antikörper Ivonescimab für das eigene Immunonkologie-Portfolio, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Marktreaktion./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 148EUR auf Tradegate (29. September 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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