RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Summit Therapeutics stärke die Briten im Bereich Immunonkologie über die Eckpfeiler Rilvegostomig und Volrustomig hinaus, schrieb Analyst Trung Huynh in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Astra steige ins Rennen um bispezifische Krebs-Antikörper (PD-1xVEGF) ein./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 148EUR auf Tradegate (29. September 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

