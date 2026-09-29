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    RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

    RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Summit Therapeutics stärke die Briten im Bereich Immunonkologie über die Eckpfeiler Rilvegostomig und Volrustomig hinaus, schrieb Analyst Trung Huynh in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Astra steige ins Rennen um bispezifische Krebs-Antikörper (PD-1xVEGF) ein./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 148EUR auf Tradegate (29. September 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Trung Huynh
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 145
    Kursziel alt: 145
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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