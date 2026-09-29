RWE-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditepotenzial

Da der Konzern im starken Nachfrageumfeld ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum anstrebt und die Performance der Aktie weiter positiv sein sollte, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 68,50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. M it Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits beim Wiedererreichen des alten Hochs bei 62 Euro hohe Renditen erzielen.

Nach ihrem Jahreshoch vom 30.4.26 bei 62,00 Euro trat die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 54 bis 59 Euro gehandelt. Mit aktuell 58,80 Euro notiert die Versorgeraktie derzeit am oberen Rand der Tradingrange.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 59 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 59 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6VJD3, wurde beim RWE-Aktienkurs von 58,80 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt.

Kann sich die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 62 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,805 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,805 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR6PTV5, wurde beim Aktienkurs von 58,80 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,498 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,498 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY3C9W2, wurde beim Aktienkurs von 58,80 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,95 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.