Moderate Gewinne - Ölpreise etwas gesunken

Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,73 Prozent auf 6.347,43 Punkte. Außerhalb der Eurozone zog der Schweizer Leitindex SMI um 0,3 Prozent auf 14.002,58 Punkte an, während der britische FTSE 100 0,25 Prozent auf 10.711,86 Punkte gewann.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Dienstag nach verhaltenem Start robust gezeigt. Nach Ansicht von Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets bleiben die Anleger trotz hoher Ölpreise sowie Anleiherenditen zuversichtlich und setzen "auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur." So sanken die Ölpreise im Tagesverlauf, notieren aber immer noch recht hoch.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neue Konjunkturdaten beurteilte Lipkow als durchwachsen. "Das Industrievertrauen erholt sich weiter von seinen Tiefständen, während die Stimmung im Dienstleistungssektor hinter den Erwartungen zurückbleibt", betonte der Marktexperte. "Unter dem Strich reicht das aus, um die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung am Leben zu halten."

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte, allen voran die Halbleiteraktien. So legten ASML um 3,3 Prozent zu. "Trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel an Wachstum, Investitionen und Bewertungen bleibt die KI-Story für viele Investoren attraktiv", merkte Lipkow an. "Solange die Anleger an die langfristigen Wachstumsperspektiven glauben, werden Rücksetzer bei den entsprechenden Aktien weiterhin auch als Kaufgelegenheiten gesehen."

Zur Schwäche neigten dagegen Infrastrukturwerte. Die sonst wenig volatilen Aktien von Vinci sanken um 2,3 Prozent. Auch Titel anderer französischer Infrastrukturunternehmen wie ADP und Eiffage gaben nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Steuerpläne der französischen Regierung Danach sollen im Rahmen des Haushalts für 2027 Steuern für Transport-Infrastruktur angehoben werden.

In der zweiten Reihe kamen Lindt & Sprüngli unter Druck und sackten um 8,7 Prozent ab. Der Titel reagierte damit auf die zweite Senkung der Umsatzprognose im laufenden Jahr. Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy betonte, dass dadurch das Vertrauen in die Prognosefähigkeit des Unternehmens untergraben werde. Und diese sei bislang ein wesentlicher Faktor für die hohe Bewertung gewesen.

Für die Anteilsscheine von British American Tobacco ging es um gut 2 Prozent nach unten. Der Tabakkonzern veranstaltet diesen Dienstag einen Kapitalmarkttag.

DocMorris gewannen 2,3 Prozent. Die Aktie folgte damit den Vorgaben von Redcare./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 48,28 auf Tradegate (29. September 2026, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.316,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,86 %/+56,98 % bedeutet.



