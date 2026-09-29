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    Tusk warnt vor Dauerangriffen an der Grenze zu Polen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tusk sieht Angriffe nahe Polen als Dauerzustand
    • Polens Jets steigen wegen Attacken jede Nacht auf
    • Angriff nahe Dorohusk beschädigte ein Grenzgebäude
    Tusk warnt vor Dauerangriffen an der Grenze zu Polen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hält russische Angriffe in der ukrainischen Grenzregion zu seinem Land mittlerweile für einen Dauerzustand. Jede Nacht würden Kampfjets der polnischen Luftwaffe aufsteigen, da die Attacken Russlands in dieser Region einen "permanenten Charakter" angenommen hätten, sagte Tusk in Warschau vor einer Kabinettssitzung. Seinem Land stehen schwierige Wochen und Monate bevor.

    Am Montag hatte es polnischen Regierungsangaben zufolge auf ukrainischem Gebiet erneut eine Drohnenattacke unweit von dem Grenzübergang Dorohusk-Jahodyn gegeben. Bei dem Angriff beschädigte die Drohne mit ihrer Druckwelle nach ukrainischen Informationen ein Gebäude der Grenzkontrollstelle.

    In den vergangenen zwei Wochen hatten in der Nähe des gleichen Grenzübergangs mehrfach russische Drohnen Ziele auf dem Gebiet der Ukraine attackiert. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung wirft Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor./dhe/DP/jha






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