Einbecker Brauhaus: Positive Gewinnprognose für 2026 macht Hoffnung
Trotz schrumpfendem Biermarkt und steigendem Wettbewerbsdruck gelingt der Einbecker Brauhaus AG im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone.
Foto: adobe.stock.com
- Der deutsche Bierabsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 2,2 % auf 38 Millionen Hektoliter; zugleich nahmen Wettbewerbs- und Preisdruck deutlich zu.
- Der Gesamtabsatz der Einbecker Brauhaus AG ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,6 % zurück. Die Eigenmarken lagen rund 3 % unter Vorjahr; Nörten-Hardenberger entwickelte sich positiv.
- Umsatzerlöse sanken ebenfalls um 4,6 % auf 16,564 Mio. Euro, lagen aber 2,7 % über der Planung für 2026.
- Dank geringerem Materialaufwand und kostensenkenden Transformationsmaßnahmen verbesserte sich das Ergebnis: Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen 60.000 Euro Überschuss, nach 854.000 Euro Verlust im Vorjahr.
- Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 42,7 % auf 41,5 %. Die Verbindlichkeiten nahmen um 961.000 Euro auf 6,608 Mio. Euro ab; die Liquidität reichte jederzeit für fristgerechte Zahlungen.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen insgesamt ein ausgeglichenes bis leicht positives Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich; für das zweite Halbjahr wird ein leicht negatives bis ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte