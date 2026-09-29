🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEinbecker Brauhaus AktievorwärtsNachrichten zu Einbecker Brauhaus
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einbecker Brauhaus: Positive Gewinnprognose für 2026 macht Hoffnung

    Trotz schrumpfendem Biermarkt und steigendem Wettbewerbsdruck gelingt der Einbecker Brauhaus AG im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone.

    Einbecker Brauhaus: Positive Gewinnprognose für 2026 macht Hoffnung
    Foto: adobe.stock.com
    • Der deutsche Bierabsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 2,2 % auf 38 Millionen Hektoliter; zugleich nahmen Wettbewerbs- und Preisdruck deutlich zu.
    • Der Gesamtabsatz der Einbecker Brauhaus AG ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,6 % zurück. Die Eigenmarken lagen rund 3 % unter Vorjahr; Nörten-Hardenberger entwickelte sich positiv.
    • Umsatzerlöse sanken ebenfalls um 4,6 % auf 16,564 Mio. Euro, lagen aber 2,7 % über der Planung für 2026.
    • Dank geringerem Materialaufwand und kostensenkenden Transformationsmaßnahmen verbesserte sich das Ergebnis: Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen 60.000 Euro Überschuss, nach 854.000 Euro Verlust im Vorjahr.
    • Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 42,7 % auf 41,5 %. Die Verbindlichkeiten nahmen um 961.000 Euro auf 6,608 Mio. Euro ab; die Liquidität reichte jederzeit für fristgerechte Zahlungen.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen insgesamt ein ausgeglichenes bis leicht positives Jahresergebnis im unteren sechsstelligen Bereich; für das zweite Halbjahr wird ein leicht negatives bis ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.



    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Einbecker Brauhaus: Positive Gewinnprognose für 2026 macht Hoffnung Trotz schrumpfendem Biermarkt und steigendem Wettbewerbsdruck gelingt der Einbecker Brauhaus AG im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     