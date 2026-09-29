Zoll scannt Tausende Geräte

KREFELD (dpa-AFX) - Bei der europaweiten Großrazzia zu mutmaßlichen betrügerischen Handyangeboten haben Fahnder von Zoll und Steuerfahndung nach Schätzung eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur allein in Krefeld 10- bis 15.000 Geräte beschlagnahmt. Die Beamten scannten in einer Lagerhalle in einem Krefelder Gewerbegebiet mit mehreren Arbeitsstraßen die Handys Gerät für Gerät, um die Seriennummern zu erfassen. Vor der Halle war ein Überseecontainer aufgebaut, um die Handys später abzutransportieren.

Tatverdächtige seien nicht mehr vor Ort, hieß es. Bereits am Samstag waren laut der Europäischen Staatsanwaltschaft EUStA sieben Verdächtige festgenommen worden - vier davon in Deutschland, zwei in Österreich und eine Person in Spanien. Darunter sind demnach auch die zwei mutmaßlichen Anführer der Organisation.