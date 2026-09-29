🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Handy-Großrazzia

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zoll scannt Tausende Geräte

    Für Sie zusammengefasst
    • Krefeld: bis zu 15.000 Handys beschlagnahmt
    • Sieben Verdächtige in drei Ländern festgenommen
    • Betrugsverdacht: 300 Millionen Euro Mindestschaden
    Handy-Großrazzia - Zoll scannt Tausende Geräte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KREFELD (dpa-AFX) - Bei der europaweiten Großrazzia zu mutmaßlichen betrügerischen Handyangeboten haben Fahnder von Zoll und Steuerfahndung nach Schätzung eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur allein in Krefeld 10- bis 15.000 Geräte beschlagnahmt. Die Beamten scannten in einer Lagerhalle in einem Krefelder Gewerbegebiet mit mehreren Arbeitsstraßen die Handys Gerät für Gerät, um die Seriennummern zu erfassen. Vor der Halle war ein Überseecontainer aufgebaut, um die Handys später abzutransportieren.

    Tatverdächtige seien nicht mehr vor Ort, hieß es. Bereits am Samstag waren laut der Europäischen Staatsanwaltschaft EUStA sieben Verdächtige festgenommen worden - vier davon in Deutschland, zwei in Österreich und eine Person in Spanien. Darunter sind demnach auch die zwei mutmaßlichen Anführer der Organisation.

    dpa-Informationen: Halle wurde tagelang beschattet

    Die Halle in Krefeld wurde nach dpa-Informationen seitdem von Einsatzkräften beschattet, bis die Fahnder am Dienstag zuschlugen. Grund für die Festnahmen bereits am Samstag waren nach demnach Erkenntnisse aus der Telefonüberwachung der Verdächtigen: Demnach wollten zwei Beteiligte zu einer längeren Dienstreise ins Ausland. Dem kamen die Kräfte zuvor.

    Bei der europaweit angelegten Razzia mit rund 160 Durchsuchungen in 19 Ländern geht es um aus gebrauchten Teilen zusammengesetzte Handys, die über das Internet als Neuware verkauft worden sein sollen. Die EuStA schätzt den Schaden auf mindestens 300 Millionen Euro, wie sie in Luxemburg mitteilte. Es handelt sich demnach um mindestens eine Million verkaufte Handys./vni/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Handy-Großrazzia Zoll scannt Tausende Geräte Bei der europaweiten Großrazzia zu mutmaßlichen betrügerischen Handyangeboten haben Fahnder von Zoll und Steuerfahndung nach Schätzung eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur allein in Krefeld 10- bis 15.000 Geräte beschlagnahmt. Die Beamten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     