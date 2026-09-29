Meta Platforms: Muse dringt tiefer in die Geschäftswelt ein

Das Unternehmen machte keine Angaben zur Preisgestaltung, verwies aber am Ende seines Blogbeitrags auf die bestehende Muse-App, die kostenlos mit Nutzungsbeschränkungen erhältlich ist und darüber hinaus im Abonnement angeboten wird.

Meta hat am Dienstag Muse für Kleinunternehmen vorgestellt, das den Agenten mit gängiger Software von Unternehmen wie Asana, Zoom, Intuit, Box, Canva und Salesforce Slack verbindet. Der Agent kann außerdem Meta-Werbekonten sowie professionelle Instagram- und Facebook-Profile verknüpfen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Am Montag hatte Meta bereits angekündigt, eine neue Unternehmensplattform auf den Markt zu bringen und MongoDB-CEO CJ Desai mit deren Leitung zu beauftragen. Die Plattform wird einen Muse-Agenten, einen Business-Agenten und ein Codierungstool umfassen.

Meta erlebt im September einen Rekordmonat an der Wall Street mit einem Kursanstieg von rund 25 Prozent, obwohl die Aktie an den letzten beiden Handelstagen leicht nachgab. Die Muse-App stürmt in den USA seit der Veröffentlichung am 08. September die Apple-Charts.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

Im App Store übertrifft Muse sogar ChatGPT. Mark Mahaney von Evercore sagte gegenüber CNBC, er erwarte, dass Muse innerhalb von sechs bis zwölf Monaten 100 Millionen Nutzer erreichen werde.

Auf der Meta Connect-Konferenz letzte Woche bezeichnete Meta-CEO Mark Zuckerberg Muse als das "Herzstück" seiner KI-Strategie.

Der Social-Media-Riese hat bereits eine starke Position im Bereich der kleinen Unternehmen, da sich 200 Millionen davon auf Facebook befinden, so das Unternehmen.

"Kleine Unternehmen wachsen seit fast zwei Jahrzehnten mit unseren Apps", schreibt Meta in dem Blogbeitrag. "Sie sagten uns, dass ihnen die Zeit fehlt, nicht die Ideen. Deshalb haben wir Muse für kleine Unternehmen entwickelt, um ihnen zu helfen, ihre Arbeit mit den Tools zu erledigen, die sie bereits verwenden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 638,6EUR auf Tradegate (29. September 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 667,80 $ , was einem Rückgang von -7,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!