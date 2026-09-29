Jolly auf dem Vormarsch
Meta Platforms: Muse dringt tiefer in die Geschäftswelt ein
Nach dem erfolgreichen Start seines KI-Agenten Muse geht Meta mit seinem neuen Service für künstliche Intelligenz nun noch einen Schritt weiter.
- Meta verbindet Muse mit gängiger Unternehmenssoftware
- Muse verknüpft Werbekonten und professionelle Profile
- Muse-App übertrifft ChatGPT in den US-App-Charts
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Meta hat am Dienstag Muse für Kleinunternehmen vorgestellt, das den Agenten mit gängiger Software von Unternehmen wie Asana, Zoom, Intuit, Box, Canva und Salesforce Slack verbindet. Der Agent kann außerdem Meta-Werbekonten sowie professionelle Instagram- und Facebook-Profile verknüpfen.
Das Unternehmen machte keine Angaben zur Preisgestaltung, verwies aber am Ende seines Blogbeitrags auf die bestehende Muse-App, die kostenlos mit Nutzungsbeschränkungen erhältlich ist und darüber hinaus im Abonnement angeboten wird.
Am Montag hatte Meta bereits angekündigt, eine neue Unternehmensplattform auf den Markt zu bringen und MongoDB-CEO CJ Desai mit deren Leitung zu beauftragen. Die Plattform wird einen Muse-Agenten, einen Business-Agenten und ein Codierungstool umfassen.
Meta erlebt im September einen Rekordmonat an der Wall Street mit einem Kursanstieg von rund 25 Prozent, obwohl die Aktie an den letzten beiden Handelstagen leicht nachgab. Die Muse-App stürmt in den USA seit der Veröffentlichung am 08. September die Apple-Charts.
Im App Store übertrifft Muse sogar ChatGPT. Mark Mahaney von Evercore sagte gegenüber CNBC, er erwarte, dass Muse innerhalb von sechs bis zwölf Monaten 100 Millionen Nutzer erreichen werde.
Auf der Meta Connect-Konferenz letzte Woche bezeichnete Meta-CEO Mark Zuckerberg Muse als das "Herzstück" seiner KI-Strategie.
Der Social-Media-Riese hat bereits eine starke Position im Bereich der kleinen Unternehmen, da sich 200 Millionen davon auf Facebook befinden, so das Unternehmen.
"Kleine Unternehmen wachsen seit fast zwei Jahrzehnten mit unseren Apps", schreibt Meta in dem Blogbeitrag. "Sie sagten uns, dass ihnen die Zeit fehlt, nicht die Ideen. Deshalb haben wir Muse für kleine Unternehmen entwickelt, um ihnen zu helfen, ihre Arbeit mit den Tools zu erledigen, die sie bereits verwenden."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 638,6EUR auf Tradegate (29. September 2026, 14:00 Uhr) gehandelt."