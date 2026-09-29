Miata durchteuft 35,25 m mit 3,41 g/t Au, einschließlich 5,55 m mit 15,36 g/t Au bei Jons Trend, Sela Creek, Suriname

VANCOUVER, British Columbia, 29. September 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus seinem laufenden Diamantbohrprogramm über 25.000 m in seinem Goldprojekt Sela Creek („Sela Creek“ oder das „Projekt“) in Suriname bekannt zu geben.

Jons Trend liefert weiterhin lange Abschnitte mit hochgradiger Goldmineralisierung – allen voran 35,25 m mit 3,41 g/t Au in 26DDH-JT-023, einschließlich 5,55 m mit 15,36 g/t Au. JT-023 wurde etwa 50 m vom bereits zuvor gemeldeten Bohrloch 26DDH-JT-19 entfernt gebohrt, das 30 m mit 4,06 g/t Au ergab. Bohrloch 26DDH-JT-022 ergab einen zweiten breiten Abschnitt von 37,99 m mit 1,60 g/t Au, einschließlich 6,00 m mit 3,99 g/t Au. Alle in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher bei Jons Trend durchteuften mehrere Mineralisierungszonen, was weitere Hinweise darauf liefert, dass sich die im Zielgebiet vorhandenen übereinanderliegenden goldhaltigen Gangzonen fortsetzen und in der Tiefe sowie entlang des Streichens weiterhin offen sind.

Höhepunkte:

Bohrloch 26DDH-JT-023 erweiterte die Projektion einer bedeutsamen mineralisierten Erzgangzone um etwa 50 m neigungsabwärts und durchteufte: 35 m mit 3,41 g/t Au ab 97,75 m , einschließlich: 5,55 m mit 15,36 g/t Au ab 112,55 m 5,25 m mit 3,40 g/t Au ab 125,75 m 12,1 m mit 1,66 g/t Au ab 144,9 m 18,0 m mit 0,82 g/t Au ab 190,0 m 19,5 m mit 0,82 g/t Au ab 228,5 m

Eine zusätzliche Mineralisierung in Bohrloch 26DDH-JT-023 beinhaltet 12,10 m mit 1,66 g/t Au ab 144,90 m, einschließlich 6,10 m mit 2,54 g/t Au.

Bohrloch 26DDH-JT-022 durchteufte: 37,99 m mit 1,60 g/t Au ab 158,28 m , einschließlich: 6,0 m mit 3,99 g/t Au ab 168,0 m



„Jons Trend liefert weiterhin äußerst vielversprechende Abschnitte mit einer starken Kombination aus Mächtigkeit und Gehalt, wobei ein hochgradiger Abschnitt innerhalb von mehr als 35 m mit einer kontinuierlichen Goldmineralisierung enthalten ist“, erklärte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. „Alle in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher von Jons Trend durchteuften mehrere Mineralisierungszonen, was die Kontinuität einzelner Erzgangzonen sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens weiter verdeutlicht. Bohrloch JT-023 bestätigt auch, dass sich die zuvor in den Bohrlöchern JT-08 und JT-019 durchteufte hochgradigere Zone um weitere 50 m in Abtauchrichtung erstreckt. Diese höhergradigen abtauchenden Zonen können sich in regelmäßigen Abständen wiederholen, verbunden durch Zonen mit moderaten Gehalten. Da die übereinanderliegende Mineralisierung an der Oberfläche beginnt, weist Jons Trend hervorragendes Potenzial für Tagebau auf.“

Bohrungen bei Jons Trend:

Die jüngsten Bohrungen bei Jons Trend bestanden aus den Step-out-Bohrlöchern 26DDH-JT-020 bis -JT-023. Die Bohrlöcher JT-023 und JT-022 wurden von der Südwestseite des zentralen bzw. nordwestlichen Abschnitts von Jons Trend aus gebohrt, während Bohrloch JT-021 auf der Nordostseite des zentralen Abschnitts gebohrt wurde. Bohrloch JT-020 peilte den südöstlichen Abschnitt von Jons Trend an. Diese Step-out-Bohrungen wurden durchgeführt, um die Kontinuität der goldmineralisierten Erzgangzonen neigungsabwärts zu erproben und gleichzeitig die nördliche und südöstliche Erweiterung der bekannten Goldmineralisierung zu erproben.

Abbildung 1: SW-NO-Querschnitt durch den zentralen Abschnitt von Jons Trend (A-A‘ in Abbildung 3). Die schwarz dargestellten Bohrlochverläufe zeigen Bohrlöcher aus dieser Pressemitteilung (d. h. JT-023 und JT-021); die weißen zeigen bereits veröffentlichte Bohrlöcher. Beachten Sie die gelb hervorgehobenen gefalteten Erzgangzonen, die auf eine Fortsetzung der Mineralisierung von der Hauptachse von Jons Trend nach Südwesten neigungsabwärts hinweisen.

Abbildung 2: SSW-NNO-Querschnitt durch den nordwestlichen Abschnitt von Jons Trend (B-B‘ in Abbildung 3). Der schwarz dargestellte Bohrlochverlauf zeigt das Bohrloch aus dieser Pressemitteilung (d. h. JT-022), die weiß hervorgehobenen sind bereits zuvor veröffentlichte Bohrlöcher. Beachten Sie die gelb hervorgehobenen gefalteten Erzgangzonen, die auf eine Fortsetzung der Mineralisierung von der Hauptachse von Jons Trend nach Südsüdwesten neigungsabwärts hinweisen.

Abbildung 3: Plankarte der Geologie des Korridors Jons Trend, einschließlich des Zielgebiets Big Berg (SO) und des kürzlich definierten Zielgebiets Howler (NO). Schnittverläufe der Abbildungen 1 (A-A‘) und 2 (B-B‘) sind dargestellt. Beachten Sie, dass die Oberflächenprojektion mineralisierter Erzgangzonen hervorgehoben ist und interpretierte Scherzonen parallel zu den Hauptfaltenachsen im Wirtsgestein verlaufen.

Die hervorgehobenen Abschnitte der Step-out-Bohrungen bei Jons Trend sind durch Zonen starker bis intensiver Verformung innerhalb von eng gefaltetem Quarz-Biotit-Schiefer gekennzeichnet, der stark verkieselt sowie durch Biotit alteriert ist. Die Abschnitte enthalten intermittierende, parallele Quarz-Karbonat-Gänge, die laminiert und mit Pyrit- und Pyrrhotin- sowie untergeordnet Chalkopyritmineralisierung einhergehen. Diese Erzgänge werden von geschwungenen Dehnungs-Quarz-Pyrit-Pyrrhotin-Erzgängen und einer damit in Zusammenhang stehenden Chloritalteration überprägt.

Die Ergebnisse von JT-023 erweitern die Projektion einer bedeutsamen mineralisierten Zone, die zuvor in 26DDH-JT-019 (30,0 m mit 4,06 g/t Au ab 117,0 m) und 26DDH-JT-008 (31,75 m mit 4,62 g/t Au ab 74,0 m) durchteuft wurde, um etwa 50 m neigungsabwärts in Richtung Südwesten (Abbildung 1).

Die Ergebnisse von JT-022 erweitern die Projektion mehrerer mineralisierter Erzgangzonen neigungsabwärts aus der Entdeckungszone Jons Trend, wobei der hervorgehobene Abschnitt 30 m südwestlich von 25DDH-SEL-038 (53,6 m mit 0,84 g/t Au ab 167,9 m) durchteuft wurde und eine Erhöhung des Gehalts neigungsabwärts der projizierten Erzgangzone ergab (Abbildung 2).

Bohrloch JT-021 war eine Step-out-Bohrung 50 m nördlich des Haupttrends von Jons Trend und fand keine bedeutsamen übereinanderliegenden Erzgangzonen vor. Bohrloch JT-020 hingegen wurde 80 m südwestlich früherer Bohrungen gebohrt (JT-012, 12,0 m mit 0,95 g/t Au ab 143,5 m) und weist einen hervorgehobenen Abschnitt auf, der die bekannte Mineralisierung im südöstlichen Abschnitt von Jons Trend erweitert.

Tabelle 1. Neueste Goldanalysen Jons Trend:

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) wahre Mächtigkeit (m) Ziel 26DDH-JT-020 48 51,35 3,35 0,82 2,9 Jons Trend und 69,65 73,35 3,7 1,14 3,2 und 129 130 1 0,82 0,9 und 135 141 6 0,52 5,2 einschließlich 139 141 2 1,07 1,7 und 151 152,4 1,4 0,52 1,2 und 173 182,14 9,14 1,24 8,8 einschließlich 176,83 178 1,17 6,81 1,1 und 184 185,88 1,88 0,61 1,3 und 194 198 4 0,87 2,6 und 218 221 3 0,70 2,8 und 236,5 238 1,5 0,69 0,9 und 262,95 268,88 5,93 1,25 4,2 einschließlich 267,25 268,88 1,63 3,05 1,2 26DDH-JT-021 109,5 112 2,5 0,55 2,0 Jons Trend und 176,5 180,5 4 0,74 3,6 einschließlich 179 180,5 1,5 1,39 1,4 26DDH-JT-022 9 11,46 2,46 0,76 Jons Trend und 71 93,91 22,91 0,57 20,8 einschließlich 72 75,66 3,66 1,18 3,3 einschließlich 81 82 1 2,09 0,9 einschließlich 86 90 4 0,94 3,6 einschließlich 92,18 93,91 1,73 1,00 1,6 und 108,46 117 8,54 1,06 8,2 einschließlich 113 116 3 1,93 2,9 und 158,28 196,27 37,99 1,60 29,1 einschließlich 168 174 6 3,99 4,6 einschließlich 180 193,4 13,4 1,88 13,2 und 210 224 14 0,89 9,9 einschließlich 214 217 3 2,39 2,1 einschließlich 220 222 2 1,72 1,4 und 257 259,5 2,5 0,74 2,4 26DDH-JT-023 58,5 62 3,5 2,10 2,0 Jons Trend und 70,5 72 1,5 2,72 0,9 und 82,5 86,5 4 0,50 2,3 und 97,75 133 35,25 3,41 24,9 einschließlich 112,55 118,1 5,55 15,36 3,9 einschließlich 125,75 131 5,25 3,40 3,7 und 144,9 157 12,1 1,66 8,6 einschließlich 144,9 151 6,1 2,54 4,3 und 175,4 181,5 6,1 0,91 4,7 einschließlich 177 180 3 1,44 2,3 und 190 208 18 0,82 13,8 einschließlich 196 198 2 2,26 1,5 einschließlich 202 206,6 4,6 1,28 3,5 und 228,5 248 19,5 0,82 13,8 einschließlich 231 239 8 1,25 5,7 und 255 259 4 2,07 3,8 einschließlich 255 257 2 3,47 1,9

Erste Ergebnisse der Erkundungsbohrungen beim Ziel Howler:

Miata erkundet weiterhin Gebiete außerhalb der unmittelbaren Entdeckungszonen des Korridors Jons Trend – Big Berg und der Entdeckungszonen Puma East. Das Gebiet Howler liegt etwa 750 m seitlich des Korridors Jons Trend – Big Berg und wurde kürzlich zum ersten Mal bebohrt. Fünf Bohrlöcher auf insgesamt 771,5 m weisen auf das Vorkommen von Erzgangzonen mit ähnlichen Mineralvergesellschaftungen und Trends wie bei Jons Trend. Diese enthalten geringfügige goldmineralisierte Abschnitte an den bebohrten Stellen, wobei der beste Abschnitt von 26DDH-HOW-006 7,7 m mit 1,30 g/t Au ab 81,0 m ergab. Diese Ergebnisse sind insofern von Bedeutung, als sie darauf hinweisen, dass seitlich von Jons Trend wiederholte Erzgangzonen existieren, was das Potenzial für seitliche Wiederholungen einer Mineralisierung im Stil von Jons Trend zeigt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Explorationsarbeiten, einschließlich Bohrungen, beim Ziel Howler fortzusetzen.

Tabelle 2. Neueste Goldanalysen Howler:

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) wahre Mächtigkeit (m) Ziel 26DDH-HOW-001 25,5 29,45 3,95 1,10 2,3 Howler einschließlich 27 28 1 2,98 0,6 und 34,6 35,6 1 0,81 0,6 26DDH-HOW-003 19 20,5 1,5 0,51 Howler und 64 66,85 2,85 1,82 2,3 und 78 79,5 1,5 0,69 1,1 und 144 145 1 0,67 0,6 26DDH-HOW-004 68,5 72 3,5 0,55 3,2 Howler und 89,1 93 3,9 0,66 3,5 und 97 98,5 1,5 1,15 1,4 26DDH-HOW-005 31,5 33 1,5 0,58 1,5 Howler 26DDH-HOW-006 39 40 1 0,55 1,0 Howler und 56 61 5 0,67 4,5 einschließlich 59 61 2 1,12 1,8 und 81 88,7 7,7 1,30 6,3 einschließlich 82,42 84 1,58 4,90 1,3

Tabelle 3. Aktualisierte Tabelle zu den Bohransatzpunkten

Bohrloch-Nr. Easting* Northing Höhenlage (m) Azimut** Neigung Länge (m) 26DDH-JT-020 755,068 417,870 114 355 -49 282,29 26DDH-JT-021 755,061 418,173 112 315 -50 190,80 26DDH-JT-022 754,790 418,086 112 355 -52 283,95 26DDH-JT-023 754,958 418,000 106 330 -65 271,15 26DDH-HOW-001 756,149 418,075 121 325 -50 186,10 26DDH-HOW-003 756,071 418,107 112 15 -50 179,80 26DDH-HOW-004 756,048 418,180 119 20 -60 123,50 26DDH-HOW-005 756,043 418,173 119 60 -60 150,00 26DDH-HOW-006 756,041 418,168 119 60 -60 132,10

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)

Die Bohrlöcher HOW-004 bis 006 wurden im Probenaufbereitungslabor in Sela Creek zerkleinert. Das Aufbereitungslabor in Sela Creek verwendet leistungsstarke Backenbrecher, um die üblichen halben Bohrkernproben so weit zu zerkleinern, dass mindestens 75 % des Probenmaterials ein 2,2-mm-Sieb passieren können. Die gleichmäßig zerkleinerte Probe wird anschließend durch einen Riffelteiler geleitet, wodurch eine Probe von ca. 300–500 g entsteht, die zur weiteren Probenaufbereitung (Pulverisierung) und anschließenden Analyse an das FiLAB in Paramaribo versandt wird; der verbleibende Ausschuss wird zur späteren Qualitätskontrolle oder für Doppeluntersuchungen trocken gelagert. Das Unternehmen fügt regelmäßig Zerkleinerungsduplikate ein, um sicherzustellen, dass die geteilte Probe repräsentativ für den gesamten Abschnitt des Bohrkerns ist. Der Rest der Proben wurde vollständig bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm Au pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilprobe aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t Au wird eine Siebmetallanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen. Alle Proben haben die QAQC bestanden.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

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Director of Investor Relations

nikki@miatametals.com

1-778-486-1500

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