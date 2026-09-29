JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Der diesjährige Pharmatag der Schweizer habe keine Überraschungen geboten, schrieb Michael Leuchten am Montag. Es sei allerdings nun vielleicht noch klarer geworden, dass die 2027 dann hoffentlich zugelassenen Mittel Giredestrant und Fenebrutinib durchstarten müssten. Denn Richtung 2028 täten sich zunächst keine anderen Chancen auf./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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