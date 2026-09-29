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    UBS stuft Relx auf 'Buy'

    UBS stuft Relx auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Zwei Themen besorgten die Anleger hinsichtlich der Briten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Zum einen befürchteten sie sinkende Transaktionsvolumina auf dem US-Autoversicherungsmarkt im Zuge des Autonomen Fahrens. Relx führt hier die zentrale Schadensdatenbank. Barnet-Lamb hält dieses Risiko "ultralangfristig" für durchaus plausibel. Die weitere Anlegersorge gelte möglicher Verdrängung durch KI im Geschäftsbereich Legal. Hier sieht der UBS-Experte aber eher Chancen durch KI als diese strukturelle Bedrohung./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 29,32EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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    UBS stuft Relx auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Zwei Themen besorgten die Anleger hinsichtlich der Briten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Zum einen befürchteten sie sinkende …
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