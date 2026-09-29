UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Zwei Themen besorgten die Anleger hinsichtlich der Briten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Zum einen befürchteten sie sinkende Transaktionsvolumina auf dem US-Autoversicherungsmarkt im Zuge des Autonomen Fahrens. Relx führt hier die zentrale Schadensdatenbank. Barnet-Lamb hält dieses Risiko "ultralangfristig" für durchaus plausibel. Die weitere Anlegersorge gelte möglicher Verdrängung durch KI im Geschäftsbereich Legal. Hier sieht der UBS-Experte aber eher Chancen durch KI als diese strukturelle Bedrohung./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 29,32EUR auf Tradegate (29. September 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

