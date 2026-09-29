JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts einer Kapitalbeteiligung an Summit Therapeutics mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Der Deal sei "strategisch smart", schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er biete den Briten Zugang zum bispezifischen (PD-1xVEGF) Krebs-Antikörper Ivonescimab für Kombinationstherapien./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 148,2EUR auf Tradegate (29. September 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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