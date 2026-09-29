Viking Therapeutics – Herausforderer im Milliardenmarkt für Abnehmmedikamente

Der weltweite Markt für Medikamente gegen Adipositas gehört zu den größten Wachstumsthemen des Pharmasektors. Novo Nordisk und Eli Lilly haben mit ihren GLP-1-basierten Medikamenten einen Milliardenmarkt geschaffen, gleichzeitig nimmt der Wettbewerb um neue Wirkstoffe, bessere Verträglichkeit und komfortablere Darreichungsformen deutlich zu. Mit Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) versucht ein vergleichsweise kleines US-Biotechnologieunternehmen, sich in diesem Markt zu positionieren. Für Anleger liegt darin erhebliches Potenzial, allerdings verbunden mit den für Biotechnologieunternehmen typischen hohen klinischen, regulatorischen und finanziellen Risiken.

Im Mittelpunkt der Investmentstory steht der Wirkstoffkandidat VK2735. Dabei handelt es sich um einen dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten, der sowohl als wöchentliche Injektion als auch als orale Formulierung entwickelt wird. Der Wirkmechanismus weist damit grundsätzlich Ähnlichkeiten mit Tirzepatid von Eli Lilly auf. In Vikings Phase-2-VENTURE-Studie erreichte die injizierbare Version von VK2735 nach 13 wöchentlichen Dosen eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von bis zu 14,7 Prozent gegenüber dem Ausgangswert. Bemerkenswert war dabei, dass nach Angaben des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt noch kein Plateau bei der Gewichtsabnahme erkennbar war. Die meisten behandlungsbedingten Nebenwirkungen wurden als leicht oder moderat beschrieben.

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